Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediye binası yanında yer alan ve baştan aşağı yenilenen ilçenin ilk tiyatro salonuna usta oyuncu Kemal Sunal'ın adı verildi. Açılış töreninde konuşan Gül Sunal ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar duygusal mesajlar verirken, salonun kurdelesi aile üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kesildi.

Başkentte kültür ve sanat altyapısına kazandırılan yeni mekanlar arasına Yenimahalle'de dikkat çeken bir adım eklendi. Yenimahalle Belediyesi, belediye binası yanında konumlanan ve ilçenin ilk tiyatro salonu olma özelliğini taşıyan salonu kapsamlı şekilde yenileyerek Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın adını verdi. Açılış töreni, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle dolu bir salonda gerçekleşti.

Açılış Töreninde Yoğun Katılım ve Gül Sunal'ın Mesajları

Yenilenen salonun açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve aile bireylerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca salonu dolduran izleyicilerin ilgisi dikkat çekti.

Konuşmasında Kemal Sunal'ın isminin bir tiyatro sahnesinde yaşatılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gül Sunal, kendisinin de Afyon Sandıklılı olduğunu hatırlatarak hemşerisi Fethi Yaşar'a teşekkür etti. Gül Sunal duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sizlerle olmak çok güzel. Her konuda beni yüreklendiriyorsunuz. Büyük bir aile olduk, hatta sülale olduk. Kemal Sunal sülalesi diyorum artık ben. Salon dolu ne kadar önemli, ne kadar güzel. Ben Kemal'e sizi kazandırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Kemal, çok tiyatro sevdalısı bir oyuncuydu. O yüzden böyle bir salona adının verilmiş olması beni çok mutlu etti. Bu salona Kemal'in ismini verdiği için Başkanımız Fethi Yaşar'a ayrıca teşekkür ediyorum, Kemal bunu çok hak ediyor."

Fethi Yaşar: "İnsan Hatırlandıkça, Anıldıkça Ölümsüzleşir"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise konuşmasında ilçedeki 17 yıllık görev sürecinde eşit hizmet, ayrımcılık yapmama ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık çizgisinden sapmadıklarını vurguladı. Kültür ve sanat merkezlerine ülkeye değer katmış isimlerin verilmesinin gelecek kuşakların hafızası açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yaşar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu merkez ve salonlarımıza da sanat ve kültür anlamında ülkemize değer katan, milletimiz nezdinde saygınlığını kazanmış isimler vererek gelecek nesillerin unutmaması ve kıymetini anlaması için isimlerini veriyoruz. Çünkü insan hatırlandıkça, anıldıkça ölümsüzleşir."

Kemal Sunal'ın aradan geçen 26 yıla rağmen hem büyükleri hem de günümüz çocuklarını gülümsetmeye devam ettiğini kaydeden Yaşar, usta sanatçının halk adamlığını ve mütevazı kişiliğini öne çıkararak salondaki her alkış ve gülümsemenin kendisine bir dua olmasını diledi.

Kurdele Kesimi ve YENİMEK Hediyesi

Konuşmaların ardından Başkan Fethi Yaşar, Gül Sunal ve ailesi sahneye çıkarak açılış kurdelesini birlikte kesti ve Kemal Sunal Tiyatro Salonu resmen hizmete girdi. Törenin devamında salonu Gül Sunal ile birlikte gezen Yaşar, günün anısına Gül Sunal'a YENİMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği bir tabloyu hediye etti.

Yeni açılan salonla birlikte Yenimahalle'de tiyatro oyunları, kültürel buluşmalar ve sahne etkinliklerinin ilçe sakinleriyle buluşmayı sürdüreceği belirtildi.