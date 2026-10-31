Ankara’da kurye kazancında paket başına ücret kadar teslimat sayısı, çalışma süresi ve giderler de belirleyici. Teslimat başına ortalama 120 TL üzerinden hazırlanan örnekte aylık ciro 124.800 TL’ye ulaşıyor. Ancak yakıt, bakım, motosikletin değer kaybı ve diğer yükümlülükler çıkarılmadan bu tutara net kazanç denilemiyor. İşte maaşlı çalışanla esnaf kuryeyi ayıran önemli hesap ayrıntıları.

Ankara’da kurye olarak çalışmayı düşünenlerin karşısına çıkan yüksek aylık kazanç rakamları, çoğu zaman giderler hesaba katılmadan değerlendiriliyor. Oysa paketlerden hesaplanan toplam ödeme ile çalışanın kişisel ihtiyaçları için kullanabileceği para arasında önemli fark bulunabiliyor.

Paket başına ortalama 120 TL, günde 40 teslimat ve ayda 26 çalışma günü üzerinden yapılan örnek hesapta aylık ciro 124.800 TL oluyor. Ancak bu rakam maaş değil. Kendi motosikletiyle çalışan esnaf kuryenin yakıt, bakım, sigorta, muhasebe ve diğer yükümlülüklerini ayrıca karşılaması gerekiyor.

Bu haberdeki maliyet tablosu varsayımsal bir bütçe örneği olarak hazırlandı. Belirli bir firmanın Ankara’da garanti ettiği kazancı veya bütün kuryelerin ortak giderini göstermiyor.

Firmalara göre paket ücretlerinde hangi rakamlar yer alıyor?

Eleman.net’in 30 Eylül 2026 tarihli Getir ücret rehberinde, araç türü ve teslimat biçimine göre farklı ödemeler aktarılıyor:

Ödeme kalemi Motorlu kurye Kendi otomobiliyle çalışan İlk paket 110 TL 115 TL Birleşen paket 72,50 TL 92,50 TL Kilometre ödemesi 5,75 TL 5,75 TL Saatlik ödeme 50 TL 120 TL

Bu bilgiler Getir’in doğrulanmış resmî Ankara tarifesi olarak değil, Eleman.net’in yayımladığı ücret aktarımı olarak değerlendirilmelidir. Hangi ödemelerin birlikte uygulandığı, ücretlendirilen kilometrenin nasıl belirlendiği ve bölgesel koşullar iş teklifi üzerinden kontrol edilmeli.

Paylaşılan diğer bilgiler arasında bazı yüksek hacimli İstanbul bölgeleri için 140 TL, genel esnaf kurye sistemleri için 90–95 TL temel ücret ifadeleri de bulunuyor. Ancak bunları doğrulayacak güncel, belirli bir ilan veya firma tarifesi görülemediğinden Ankara’da geçerli ücret aralığı olarak kabul etmek mümkün değil.

Ayrıca birleşen paket ödemeleri daha düşük olabildiği için “Bütün teslimatlar 110–140 TL arasında ücretlendiriliyor” genellemesi de doğru bir karşılaştırma sağlamıyor.

Hesap neden 120 TL üzerinden yapılıyor?

Bu haberin örnek hesabında, talep doğrultusunda teslimat başına KDV hariç ortalama hizmet geliri 120 TL kabul edildi. Bu tutar, yukarıdaki ilk paket ücretlerinin ortalaması veya bir firmanın taahhüdü değil; hesaplama varsayımıdır.

Saatlik ödeme, kilometre karşılığı, bonus ve bahşiş bu senaryoya ayrıca eklenmedi. Gerçek bir sözleşmede bunlar bulunuyorsa ayrı satırlarda hesaplanmalı; aynı gelir iki kez toplama dâhil edilmemeli.

26 günde 124.800 TL ciro nasıl oluşuyor?

Günde 40 ücretlendirilen teslimat yapıldığı varsayılırsa günlük hizmet geliri 4.800 TL olur. Ayda 26 gün çalışıldığında:

40 teslimat × 26 gün × 120 TL = 124.800 TL

Bu hesapta aylık 1.040 teslimatın tamamının gerçekleştiği kabul ediliyor. Sipariş yoğunluğu, teslimat mesafeleri ve bekleme süreleri nedeniyle günlük hedefin her zaman tutacağı varsayılmamalı.

Yakıt ve bakım sonrası ilk kalan: 103.980 TL

Maliyet örneğinde günlük 150 kilometre, aylık 3.900 kilometre yol kabul edildi. Motosikletin 100 kilometrede 3 litre yakıt tükettiği, benzinin litresinin de yalnızca örnek hesap için 60 TL olduğu varsayıldığında aylık tüketim 117 litre, yakıt gideri 7.020 TL oluyor.

Gider kalemi Varsayımsal aylık tutar Yakıt 7.020 TL Bakım, lastik ve sarf malzemesi payı 4.000 TL Motosiklet değer kaybı ve yenileme payı 5.000 TL Sigorta, ekipman ve ilgili yıllık giderlerin aylık payı 2.000 TL Telefon ve internet 800 TL Muhasebe ve idari giderler 2.000 TL Toplam gider ve ayrılan pay 20.820 TL Cirodan bu kalemler sonrası kalan 103.980 TL

Buradaki değer kaybı ve yıllık gider payları, her ay aynı miktarda kasadan çıkan ödeme olmayabilir. Ancak motosikletin eskimesini ve dönemsel harcamaları bütçede karşılamak için hesaba katılmıştır.

103.980 TL neden net kazanç değil?

Bu tutardan kişinin durumuna göre sosyal güvenlik primi, gelir vergisi, varsa platform kesintileri ve finansman giderleri de karşılanacaktır. KDV hariç hazırlanan hesapta tahsil edilen KDV kişisel gelir olarak eklenmemiştir.

Bu yükümlülükler için yalnızca hesap amacıyla 20.000 TL karşılık ayrıldığı varsayılırsa kullanılabilir tutar 83.980 TL olur. Ancak bu, hesaplanmış vergi ve prim borcu değildir; gerçek tutar sözleşme, kayıtlar ve mali müşavir hesabıyla belirlenmelidir.

Çalışma saati karşılaştırmayı değiştiriyor

Örnekte günde 10 saat, ayda 26 gün çalışılması 260 saat anlamına geliyor. Varsayımsal karşılık sonrası 83.980 TL’nin saat karşılığı yaklaşık 323 TL oluyor.

Teslimat başına ortalama 120 TL kabul edilmiş olsa da örnekte gider ve karşılıklar sonrası teslimat başına kalan yaklaşık 80,75 TL. Bu fark, paket ücretinin doğrudan net kazanç sayılamayacağını gösteriyor. Restoranda, sipariş beklerken veya boş dönüşte geçen süre de saat hesabına dâhil edilmeli.

Maaşlı kurye ile karşılaştırırken ne sorulmalı?

Maaşlı iş teklifinde ücretin net veya brüt olması, motosikleti kimin sağladığı, yakıt ve bakım giderlerini kimin ödediği açıklığa kavuşturulmalı. Prim, çalışma süresi ve izin koşulları da karşılaştırmanın parçası olmalı.

Esnaf kuryede ise günlük teslimat 40’tan 30’a düşerse, aynı 120 TL varsayımıyla aylık ciro 93.600 TL’ye geriler. Yakıt azalabilir; fakat bütün giderler aynı oranda düşmez. Bu nedenle Ankara’da kurye kazancını değerlendirirken garanti olmayan teslimat hedefleri yerine gerçekleşen gelir, belgeli gider ve toplam çalışma saati esas alınmalı.