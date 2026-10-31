Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği Altınkaynak güncel altın kurları, piyasalardaki son hareketliliği gözler önüne seriyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere ziynet eşyalarında alış ile satış fiyatları ayrı ayrı listelenirken, işlem yapacak kişilerin hangi sütuna ve güncelleme saatine bakması gerektiği netleşti.

Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve güvenli liman arayışı devam ederken, başkent Ankara’da ve ülke genelinde yatırımcıların en sık başvurduğu referans kaynakların başında Altınkaynak verileri geliyor.

Özellikle birikimlerini korumak veya değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ekranlara yansıyan rakamların ne anlama geldiğini ve işlem yaparken hangi sütuna odaklanmaları gerektiğini merak ediyor.

Canlı fiyat tablolarında yer alan teknik detayların doğru okunması, olası maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Ankara ALTINKAYNAK altın fiyatları gişe alış ve satış sırasıyla şöyledir:

Has altın: Alış 6.229 TL, satış 6.278 TL. Değişim: %0,00.

Alış 6.229 TL, satış 6.278 TL. Değişim: %0,00. Külçe altın: Alış 6.198 TL, satış 6.247 TL. Değişim: %0,00.

Alış 6.198 TL, satış 6.247 TL. Değişim: %0,00. Ata Cumhuriyet: Alış 40.962 TL, satış 44.220 TL. Değişim: %-0,06.

Alış 40.962 TL, satış 44.220 TL. Değişim: %-0,06. Gram altın: Alış 6.204 TL, satış 6.345 TL. Değişim: %0,00.

Alış 6.204 TL, satış 6.345 TL. Değişim: %0,00. Çeyrek altın: Alış 9.968 TL, satış 10.510 TL. Değişim: %-0,05.

Alış 9.968 TL, satış 10.510 TL. Değişim: %-0,05. Yarım altın: Alış 19.918 TL, satış 21.015 TL. Değişim: %-0,07.

Alış 19.918 TL, satış 21.015 TL. Değişim: %-0,07. Teklik altın: Alış 39.840 TL, satış 42.035 TL. Değişim: %-0,06.

Alış 39.840 TL, satış 42.035 TL. Değişim: %-0,06. Gremse altın: Alış 99.541 TL, satış 105.075 TL. Değişim: %-0,06.

Alış 99.541 TL, satış 105.075 TL. Değişim: %-0,06. Reşat altın: Alış 40.884 TL, satış 43.840 TL. Değişim: %-0,07.

Alış 40.884 TL, satış 43.840 TL. Değişim: %-0,07. Hamit altın: Alış 40.884 TL, satış 43.250 TL. Değişim: %0,00.

Alış 40.884 TL, satış 43.250 TL. Değişim: %0,00. Ata beşli: Alış 204.645 TL, satış 221.305 TL. Değişim: %-0,06.

Diğer veriler:

Ons altın: 3.875,29.

3.875,29. İAB kapanış: 6.350,00.

Altınkaynak Fiyat Ekranlarında Alış ve Satış Rakamları Ne Anlama Geliyor?

Güncel kur ekranlarına bakan vatandaşların en sık düştüğü yanılgılardan biri, alım ve satım sütunlarının birbirine karıştırılmasıdır. Kuyumcu piyasasında ve döviz-altın bürolarında listelenen tablolar iki temel sütun üzerinden yürür:

Alış Sütunu: Kuyumcunun veya yetkili müessesenin sizin elinizdeki altını satın alacağı (bozduracağı) fiyattır. Eğer elinizde birikmiş gram veya çeyrek altın bulunuyor ve nakde çevirmek istiyorsanız bu rakama bakmanız gerekir.

Satış Sütunu: Kuyumcunun veya kurumun sizlere altın satacağı (yeni yatırım yapacağınız) fiyattır. Piyasadan fiziki altın veya ziynet eşyası satın alırken ödemeniz gereken tutar bu sütunda yer alır.

Bu iki sütun arasındaki fark (makas aralığı), serbest piyasa koşullarına ve ürünün işçilik durumuna göre değişiklik gösterir.

Gram ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Son Durum

Piyasadaki güncel verilere göre, gram altın ve çeyrek altın yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. İşlem yapılan dakikalara ve anlık piyasa hareketlerine göre değişiklik gösteren Altınkaynak güncel kurlarında, gram altın ve çeyrek altın fiyatları cazip seviyelerde dengeleniyor. Özellikle çeyrek altın alım satımlarında eski tarihli ve yeni tarihli ürünler arasında kuyumcu bazlı küçük fiyat farkları görülebildiğinden, işlem esnasında bu detayın da sorulması tavsiye ediliyor.

İşlem Yaparken Güncelleme Saatini Neden Kontrol Etmelisiniz?

Altın piyasası küresel borsalara, döviz kurlarındaki anlık değişimlere ve iç piyasadaki arz-talep dengesine bağlı olarak saniyeler içerisinde güncellenir. Bu nedenle Altınkaynak kur ekranının en üst köşesinde yer alan son güncelleme saati, ekrandaki rakamların geçerliliğini doğrulamak için kritik bir kriterdir. Eski saatli bir ekran görüntüsüne veya gecikmeli verilere bakarak işlem yapmak, güncel piyasa koşullarının gerisinde kalmanıza neden olabilir. Yatırımcıların güvenli ve karlı bir işlem gerçekleştirebilmesi için resmi Altınkaynak Güncel Kurlar sayfasını anlık olarak yenileyerek takip etmesi önerilmektedir.