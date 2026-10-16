BİM, 13-18 Ekim 2026 tarihli yeni aktüel kataloğu ile yine yüzlerce ürünü raflara taşıyor. Philips tam otomatik espresso makinesi, LG QNED televizyonlar, Kumtel ankastre setler ve profesyonel spor ekipmanlarının yer aldığı bu dev indirim haftasında bütçenizi koruyacak fırsatları kaçırmamak için güncel katalog detaylarını inceleyin.

Türkiye perakende sektörünün öncü zincir marketlerinden biri olan BİM, her hafta tüketicilerin bütçesini rahatlatan aktüel ürün kampanyalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 13-14-16 ve 18 Ekim 2026 tarihli yeni BİM aktüel kataloğu resmi olarak yayımlandı.

Gıdadan ev tekstiline, ileri teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, profesyonel spor aletlerinden bebek bakım malzemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yeni katalog, alışveriş tutkunlarının yakın markajına girdi.

Özellikle son dönemde artan maliyetler karşısında ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, BİM'in sunduğu avantajlı fiyatları yakından takip ediyor.

Yayınlanan güncel broşürlerde, özellikle 18 Ekim Pazar günü raflara gelecek olan üst segment teknolojik ürünler ve ev yaşam malzemeleri dikkat çekiyor. Tüketicilerin bütçesini sarsmadan kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlayan bu haftaki kampanyanın detayları, sektörel bazda büyük bir hareketlilik yaratmış durumda.

Teknoloji Tutkunlarına Özel Dev Fırsatlar: Philips ve LG Ürünleri Raflarda

BİM, teknoloji kategorisinde bu hafta pazar günkü listesiyle adeta elektronik mağazalarını aratmıyor. Evinde sinema keyfi yaşamak isteyenler ve kahve tutkunları için hazırlanan özel ürünler sınırlı stoklarla mağazalara geliyor.

Kampanyanın en çok ilgi gören ürünlerinin başında Philips espresso tam otomatik makine (EP3341/50) yer alıyor. Kahve severlerin ev konforunda barista kalitesinde içecekler hazırlayabilmesini sağlayan bu profesyonel makine 15.900 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

Televizyon yenilemek isteyenler için ise görüntü teknolojilerinde çığır açan LG markalı dev ekranlar dikkat çekiyor. LG 65 inç AI QNED mini LED 4K smart TV (65QNED7EB3C) modeli 45.900 TL fiyatla satışa sunulurken, daha kompakt bir seçenek arayanlar için LG 55 inç AI QNED mini LED 4K smart TV (55QNED7EB3C) modeli ise 37.500 TL olarak belirlendi.

Ses kalitesini artırmak isteyenler için LG soundbar S30A modeli 4,990 TL'den alıcı bekliyor. İletişim dünyasında ise Casper Via M45 cep telefonu (6GB/128GB) 6,900 TL ve Oppo A6X (4 GB/128 GB) cep telefonu 8,500 TL fiyatla teknoloji raflarında yer alıyor.

Mutfaklarında Yenilik Arayanlar İçin Ankastre Setler ve Küçük Ev Aletleri

Mutfak dekorasyonunu yenilemek ve yemek yapma deneyimini üst seviyeye taşımak isteyenler için Kumtel markalı ankastre setler ön plana çıkıyor. Beyaz mutfak konseptini sevenler için Beyaz turbo cam ankastre set Kumtel 11,550 TL fiyatla sunulurken, modern siyah şıklığı tercih edenler için Siyah turbo cam ankastre set Kumtel 11,250 TL üzerinden satışa çıkarılıyor.

Bunun yanı sıra kahve ve mutfak pratikliği için Emsan Türk kahve makinesi 1,890 TL ve Emsan mini blender set 1,990 TL fiyat etiketiyle ev hanımlarının işini kolaylaştıracak.

Cuma günkü katalogda yer alan Chef's tek fiyat çelik ürünler 399 TL, Chef's tava (28 cm) 329 TL, Glass in Love cam saklama kabı seti 4'lü 149 TL ve LAV Valeria su bardağı 3'lü 119 TL gibi mutfak gereçleri de bütçe dostu alternatifler arasında göze çarpıyor.

Spor ve Fitness Ekipmanları ile Sağlıklı Yaşam Adımları

BİM, evinde spor yapmak ve formunu korumak isteyen vatandaşlar için Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere iki ayrı kategoride profesyonel spor aletlerini listeye dahil etti.

Çarşamba günkü grupta yer alan Dynamic Star SC300 eliptik bisiklet 7,950 TL, kondisyon salonlarını aratmayan Voit Echo Fit koşu bandı 17,950 TL ve ev tipi Trambolin 5,250 TL fiyatla sporseverleri bekliyor.

Pazar günü ise North Pacific süspansiyon eğitim seti 999 TL, North Pacific 2 kg neopren dumble set 659 TL, North Pacific 1 kg neopren dumble set 289 TL, Boks için lapa 359 TL, North Pacific kapı barı 359 TL ve Yoga/pilates çemberi 289 TL gibi ekipmanlarla evde spor yapma imkanı genişletiliyor.

Ayrıca teknoloji meraklıları için Çarşamba kataloğunda yer alan Creality Otter Lite 3D tarayıcı 34,990 TL, Creality Ender-3 V4 Combo 3D yazıcı 18,990 TL ve Creality Falcon A1 - 10Watt lazer gravür cihazı 24,990 TL gibi endüstriyel hobi ürünleri de büyük bir teknolojik sürpriz olarak raflardaki yerini alıyor.

Temizlik, Gıda ve Temel Tüketim Ürünleri

Aktüel katalogların vazgeçilmezi olan temizlik ve gıda ürünlerinde de cazip indirimler tüketicileri bekliyor.

Ev temizliğinde en büyük yardımcılar arasında yer alan Çok amaçlı temizleyici retro serisi Asperox 1 l 99 TL, Tuvalet kağıdı Queen Bambu 179 TL ve Kağıt havlu Queen Bambu 99,50 TL fiyatlarıyla ekonomik temizlik imkanı sunuyor.

Gıda reyonunda ise Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL, Yarım yağlı dilimli tost peyniri Anka 1000 g 329 TL, Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 255 TL ve bebekli aileler için Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 419 TL fiyat etiketiyle raflarda yer buluyor.

Sınırlı stoklarla mağazalara gelen bu dev ürün yelpazesinden yararlanmak isteyen vatandaşların, kampanya günlerinde erken saatlerde BİM şubelerini ziyaret etmesi öneriliyor.