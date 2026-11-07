Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa sahnelerinde başarı hedefleyen Galatasaray'da, sezon başında kadroya katılan dünya yıldızı Leroy Sane beklentilerin çok uzağında kaldı. Alman milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda sergilediği performansla hem teknik heyeti hem de camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybeden ve yedek kulübesine hapsolan tecrübeli kanat oyuncusunun, İstanbul'daki geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Alman basınında çıkan geniş kapsamlı haberlere göre, Galatasaray yönetimi ve oyuncunun temsilcileri arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Takımdaki rolünden memnun olmayan Sane'nin, düzenli olarak ilk 11'de süre alamaması nedeniyle huzursuz olduğu ve ayrılık fikrine sıcak baktığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin de oyuncunun yüksek maliyeti ve sahadaki düşük katkısı göz önüne alındığında, devre arası transfer döneminde gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Sahadaki Rakamlar Alarm Veriyor: 14 Maçta Yalnızca 1 Asist

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 14 resmi maça çıkan Leroy Sane, sahada kaldığı 546 dakika boyunca takıma beklenen skorer katkıyı sağlayamadı. Gol yollarındaki etkisizliğiyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte yalnızca 1 asistlik performans üretebildi.

Dünya futbolunun en yetenekli kanat oyuncuları arasında gösterilen ve kariyerinde daha önce Bayern Münih ile Manchester City gibi dev kulüplerin formasını giyen Sane'nin bu performansı, istatistiklere de olumsuz yansıdı. Maç başına yarattığı tehlike sayısı ve hücum aksiyonlarındaki yetersizliği, teknik direktörün oyuncuya verdiği süreyi kısıtlamasına neden oldu. Kulübede bekletilmekten rahatsızlık duyan Alman yıldız ile kulüp arasındaki bağların koptuğu ifade ediliyor.

Rotasyon Suudi Arabistan ve ABD MLS Ligi'ne Çevrildi

Transfer kulislerini hareketlendiren iddialara göre, Leroy Sane'nin Avrupa'nın önde gelen liglerine transfer olması şu aşamada oldukça zor görünüyor. Oyuncunun son dönemdeki formsuz grafiği ve yüksek maaş beklentisi, Avrupalı devlerin geri adım atmasına yol açıyor. Bu durum neticesinde Alman basını, yıldız futbolcunun önündeki muhtemel rotaları iki ana bölgeye bağladı: Suudi Arabistan Pro Ligi ve ABD MLS Ligi.

Özellikle astronomik bonservis ve maaş bütçeleriyle dünya yıldızlarını bünyesine katan Suudi Arabistan kulüplerinin, Leroy Sane transferinde ilk sırada yer aldığı öne sürüldü. Arap temsilcilerinin, Alman oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi yaklaşırken resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtiliyor.

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol kalitesini artırmayı hedefleyen MLS ekipleri de Sane için ciddi bir alternatif olarak masada duruyor. Oyuncunun kariyerinin bu döneminde yeni bir deneyim yaşamak adına Amerika seçeneğine de olumlu bakabileceği kaydedildi.

Yönetim ve Teknik Heyet Devre Arasını Bekliyor

Galatasaray cephesinde ise teknik heyetin Sane'ye önümüzdeki maçlarda son fırsatları vereceği, ancak performansın bu şekilde devam etmesi halinde ara transfer döneminde yolların kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncunun takımdan ayrılması durumunda oluşacak maaş bütçesini daha verimli ve takıma doğrudan katkı sağlayacak alternatif transferlerde kullanmayı hedefliyor.

Leroy Sane'nin önümüzdeki haftalarda sergileyeceği grafik, kaderini belirleyecek ana unsur olacak. Ancak mevcut şartlar ve Alman medyasının güçlü iddiaları, ayrılık ihtimalinin her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor.