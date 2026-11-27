UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında sahne alan temsilcimiz Beşiktaş, tarafsız saha statüsünde Gürcistan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Ancak sahadaki futbol ve alınan kritik üç puandan ziyade, tribünlerde yaşanan gerginlik ve güvenlik güçlerinin tutumu Avrupa futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlı taraftarların tribünlerde Filistin bayrağı açmasının ardından ortalık bir anda karıştı. Bayrakların açılmasıyla birlikte stadyumda görevli Gürcistan polisinin Beşiktaş tribünlerine yönelik başlattığı orantısız müdahale, mücadelenin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engelledi. Yaşanan arbede ve tribünlerdeki gerginlik nedeniyle hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı ve karşılaşmaya yaklaşık 40 dakika ara verildi.

Zorlu şartlar altında tekrar başlayan mücadeleyi kazanmasını bilen Beşiktaş, sergilediği duruşla Türkiye'de geniş bir kesimin takdirini topladı. Yaşanan bu üzücü olayların ve polis müdahalesinin hemen ardından hem siyaset dünyasından çok sayıda devlet erkanı hem de Süper Lig'deki diğer spor kulüpleri, siyah-beyazlı camianın yanında olduklarını belirten resmi destek açıklamaları yayımladı.

Gecenin en çok konuşulan desteklerinden biri ise İspanya'dan, dünya devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'den geldi. Genç yıldız, zorlu mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı maç sonu galibiyet paylaşımını beğenerek siyah-beyazlı takıma anlamlı bir destek mesajı verdi.

Arda Güler'in bu sessiz ama mesajı son derece net olan hamlesi, kısa süre içerisinde futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle siyah-beyazlı taraftarlar ve Türk futbol kamuoyu, milli futbolcunun bu duyarlı davranışını sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşarak genç oyuncuya övgüler yağdırdı. Avrupa sahnesinde zorlu bir sınav veren ve saha dışı müdahalelere rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, aldığı bu kritik galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki yoluna emin adımlarla devam ederken, Arda Güler'in bu jesti gecenin en güzel detaylarından biri olarak kayıtlara geçti.