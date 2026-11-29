Keçiörengücü–Kayserispor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Ankara Aktepe Stadı’nda başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2’den canlı yayımlanacak. İki takım da geçen haftayı galibiyetle kapattı. Bu akşam Ankara ekibi kazanırsa Kayserispor’la arasındaki farkı dört puana indirecek.

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Ankara’daki maç, zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Lider Bursaspor, cumartesi günü Vanspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü ve puanını 36’ya çıkardı. Böylece 33 puanlı Kayserispor, Aktepe’de kazanması hâlinde liderle puanını eşitleme fırsatı buldu. Ev sahibi Keçiörengücü ise sahaya 26 puanla çıkıyor. Başkent ekibi için bu karşılaşma, üst sıralarda takip ettiği rakiplerinden birine karşı doğrudan puan kazanma fırsatı.

Keçiörengücü, İstanbul’daki galibiyeti Aktepe’ye taşımak istiyor

Ankara temsilcisi, son lig maçında 21 Kasım’da İstanbulspor’u deplasmanda 1-0 yendi. O gün üç puan için bir gol yeterli oldu. Bu akşam Aktepe’ye gelecek rakip ise ilk 15 maçında 36 gol attı. Keçiörengücü, İstanbul’daki gibi kalesini gole kapatabilirse bu kez ligin maç başına ikiden fazla gol üreten takımlarından birini durdurmuş olacak. Galibiyet hâlinde başkent ekibi, biri deplasmanda diğeri kendi sahasında olmak üzere iki haftada altı puan toplamış olacak.

Keçiörengücü’nün ilk 15 haftalık bilançosunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi var. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Ankara ekibi, kalesinde 18 gol gördü. Bu rakamların maç başına karşılığı 1,8 gol. Kayserispor ise aynı sayıda maçta rakiplerinden yalnızca 12 gol yedi. Dolayısıyla ev sahibi, bu akşam gol bulmak için ilk 15 haftayı maç başına bir golden az yiyerek geçen bir savunmayı aşmaya çalışacak.

Kayserispor son deplasmanında puan kaybetti

Sarı-kırmızılıların son iki lig karşılaşması, Ankara maçı öncesinde farklı iki sonuç verdi. Kayserispor, 8 Kasım’da Ümraniyespor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Ardından 21 Kasım’da kendi sahasında Sarıyer’i 3-1 mağlup ederek sezonun onuncu galibiyetini aldı. Ankara yolculuğuna 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle çıkan Kayseri temsilcisi, bu akşam hem üst üste ikinci maçını kazanmak hem de son deplasmanındaki puan kaybını telafi etmek istiyor.

Aktepe’de sonuç puan tablosunu nasıl etkiler?

Maçtan önce iki ekip arasında yedi puan var. Keçiörengücü kazanırsa 29 puana çıkacak, Kayserispor 33’te kalacak. Beraberlikte ev sahibi 27, konuk ekip 34 puana ulaşacak ve aradaki mesafe korunacak. Kayserispor’un galibiyetinde ise iki takım arasındaki fark 10 puana çıkacak. Böylece Aktepe’de atılacak bir galibiyet golü, Ankara ekibinin üst sıralara ne kadar yaklaşacağını ya da Kayserispor’un haftayı liderle aynı puanda bitirip bitiremeyeceğini belirleyebilir.

Karşılaşmayı Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakemler Emre Doğu ve Haydar Avcı, dördüncü hakem ise Yücel Büyük olacak. Maçı televizyondan şifresiz takip etmek isteyenler için yayın adresi TRT Spor. Aktepe’de ilk düdük Türkiye saatiyle 19.00’da çalacak.