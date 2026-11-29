İspanya LaLiga’nın 14. haftasında kendi sahasında Alaves’i konuk eden Real Madrid, rakibine 2-1 mağlup olarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ilk kez sahadan puansız ayrılan İspanyol devi, şampiyonluk yarışında çok kritik bir darbe aldı ve lig sıralamasında 3. basamağa kadar geriledi. Ancak gecenin en çok konuşulan olayı skordan ziyade, milli futbolcumuz Arda Güler'in oyundan alınmasıyla patlak veren kriz oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve sahada gösterdiği çabayla dikkat çeken Arda Güler, mücadelenin 60. dakikasında kenara alındı. Teknik direktör Jose Mourinho, genç yıldızın yerine Espi’yi sahaya sürerken, stadyum tribünlerinden bu karara yönelik yoğun uğultular ve homurdanmalar yükseldi. Yapılan değişiklikten hiç memnun kalmadığı yüz ifadelerinden okunan milli futbolcu, hızlı adımlarla saha kenarına gelirken ne oyuna giren Espi ile ne de yedek kulübesinde oturan Jose Mourinho ile tokalaştı. Kulübede yaşanan bu soğuk rüzgar, İspanyol basınının ve kameraların anında dikkatini çekti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin ilk sorusu da doğal olarak Arda Güler değişikliği oldu. Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Arda Güler oyundan çıkması yüzünden üzüldü mü? Oynamak isteyen ve oyundan çıkarıldıklarında üzülen bu tür oyunculara bayılıyorum. Oyuncu değişikliği Arda ile Vini arasındaydı ve ben Vini’yi sahada tutmaya karar verdim çünkü onun ve Diomande’nin birlikte oynaması iyi olurdu."

Mourinho’nun bu savunması ne stadyumdaki taraftarları ne de sosyal medyadaki Madridistaları ikna etmeye yetti. X platformunda bir araya gelen binlerce Real Madrid taraftarı, Portekizli çalıştırıcıyı hedef alan sert paylaşımlar yaptı. Bir taraftar Bellingham yerine Arda'nın çıkmasına tepki göstererek Mourinho için "Aslında bir Barcelona taraftarı!" ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı ise "Arda Güler’i bu maçtan asla çıkarmamalısın, tam bir saçmalık! Mourinho her şeyi mahvetti, La Liga kasım ayında bitti" sözleriyle isyan etti.

Tepkilerin dozunu artıran diğer taraftarlar ise sorunun temelinde Portekizli hocanın yattığını savundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Madrid'in en büyük sorunu Vinicius değil, Arda Güler'in öneminin henüz farkında olmayan Jose Mourinho'dur" ve "Mourinho için bu iş kolaydı çünkü Güler surat asmıyor; açıkça söylemek gerekirse Vini'yi oyundan çıkarmaya cesareti yoktu" şeklindeki mesajlar binlerce beğeni alarak İspanya spor gündeminin zirvesine oturdu.