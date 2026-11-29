Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, bu akşam sahasında Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Hafta içi Şampiyonlar Ligi zaferiyle moral depolayan Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet hedeflerken, zorlu mücadelenin saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri netlik kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan, bu akşam Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarının ardından zirve yarışının bir miktar gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 haftada topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu idaresinde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi deplasmanında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek Avrupa sahnesinde moral bulan Fenerbahçe, yakaladığı bu ivmeyi Süper Lig'e de taşıyarak taraftarı önünde galibiyet serisi başlatmak istiyor. Son üç lig maçından mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor FK ise 14 puanla geldiği zorlu deplasmanda kötü gidişatına son vermenin hesaplarını yapıyor.

Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 19.00'da başlayacak olan bu önemli mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamayla birlikte zorlu randevunun Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Daniele Paterna oldu.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte kadro detayları da şekillendi. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları devam eden iki önemli yıldız Marco Asensio ile Nathan Ake, Erzurumspor FK karşısında da takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan taraftarları sevindiren gelişme ise İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown cephesinde yaşandı. Derbi maçında rakibiyle yaşadığı olay nedeniyle aldığı 3 maçlık men cezasını Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında tamamlayan genç futbolcu, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu akşam yeniden formasına kavuşabilecek.

İki takım arasındaki geçmiş rekabete bakıldığında ise sarı-lacivertlilerin net üstünlüğü göze çarpıyor. Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında bugüne kadar oynanan 4 müsabakada Fenerbahçe 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda rakip ağlara 9 gol gönderen Kanarya, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Zorlu mücadele öncesinde sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ise şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Lukaku.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Giorbelidze, Mujakic, Yakup, Mustafa, Gerxhaliu, Rodriguez, Owusu, Baiye, Diabate, Kerk.