Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran ve Galatasaray formasıyla yıllar boyunca kalesini devleşerek koruyan Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerini resmen noktaladı. 40 yaşındaki deneyimli Uruguaylı eldiven, son olarak Libertadores Kupası finalinde Estudiantes formasıyla Palmeiras karşısına çıktığı mücadelenin ardından emeklilik kararını duyurdu. Daha önce sarı-kırmızılı kulüp yönetimiyle futbolu bırakma niyetini paylaştığı bilinen Muslera, takım arkadaşlarıyla da duygu dolu bir şekilde vedalaştı. Futbol yolculuğunu doğduğu topraklarda tamamlamanın kendisi için ayrı bir manevi anlam taşıdığını belirten başarılı kaleci, yeşil sahalara muhteşem bir kapanışla veda etti.

Muslera’nın bu tarihi kararının ardından Galatasaray Kulübü, kulüp tarihindeki en önemli figürlerden biri için çok özel bir veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı yönetim ve camia, Uruguaylı oyuncunun yalnızca sergilediği üst düzey performanslar ve kazandığı kupalarla değil, sergilediği duruş, örnek kaptanlık ve kulübe duyduğu derin aidiyet duygusuyla da adını tarihe yazdırdığını vurguladı.

Kulübün resmi kanallarından yapılan duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer. Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun. Birlikte birçok kupa, zafer ve şampiyonluk kazandık. Sayısız kez kalemizi gole kapattın, nice zaferde başrol oynadın. Kaptanlığınla, karakterinle, aidiyetinle ve kulübümüze olan sevginle milyonların kalbinde yer ettin. Bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Nice çocuğun hayallerine, nice taraftarın en güzel anılarına ortak oldun. Bu formayla yazdığın tarih, yaptığın kurtarışlar ve yaşattığın mutluluklar asla unutulmayacak. Sana sonsuz teşekkürler, Florya'nın son kaptanı. Futboldan sonraki yaşantında sana mutluluklar diliyoruz."

2011 yılında Lazio kulübünden büyük umutlarla transfer edilen ve sarı-kırmızılı formayı tam 14 sezon boyunca aralıksız giyen Muslera, bu süreçte Türk futboluna damgasını vurdu. Galatasaray formasıyla geçirdiği yıllarda 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı forma altında en çok kupa kaldıran yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran Fernando Muslera, aynı zamanda Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunun da sahibi konumunda bulunuyor. Kulüp tarihinin en silinmez simgelerinden biri haline gelen deneyimli eldivenin bu vedası, sadece Galatasaray taraftarlarını değil, tüm futbol severleri derinden sarstı.