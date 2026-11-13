Piyasa analisti İslam Memiş, küresel riskler ve merkez bankalarının faiz adımları gölgesinde altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Memiş, yatırımcıların birikimlerini tek bir enstrümanda tutmak yerine sepet yapmaları ve nakit bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikaları yatırım araçları üzerindeki belirleyici etkisini sürdürüyor. Piyasa analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası Fed tarafından alınacak faiz kararları, enflasyon verileri ve jeopolitik gerilimlerin finansal piyasaların genel yönünü şekillendireceğini belirtti. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketliliği değerlendiren Memiş, özellikle birikimlerini tek bir araçta tutan yatırımcıların karşılaşabileceği risklere işaret etti.

Gram Altın Fiyatlarını Etkileyen Küresel Dinamikler

Gram altın fiyatlarının geleceğini ABD enflasyon verileri, Fed faiz kararları, petrol fiyatları ve küresel jeopolitik gerilimler şekillendirmektedir. Enerji maliyetleri ile uluslararası risklerin enflasyon baskısını artırması sebebiyle fiyatların yönü üzerinde merkez bankalarının uygulayacağı para politikaları belirleyici olmaktadır.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının önceki haftaya oranla yaklaşık yüzde 10 gerilediğine dikkat çeken analist, dolar endeksinin güçlenmesi halinde bu düşüşün tüketici fiyatlarına aynı oranda yansımayabileceğini açıkladı. Küresel piyasalarda gözlenen kısa vadeli iyimser havanın kalıcı olmayabileceğini savunan Memiş, merkez bankalarının enflasyonla mücadele sürecinde zorlandığını aktardı. Jeopolitik risklerin devam ettiğini hatırlatan piyasa uzmanı, gram altın konusunda kesin bir yıl sonu fiyat tahmini paylaşmaktan kaçındı.

Yatırımcılara Portföy Çeşitliliği ve Risk Uyarısı

Birikimlerin yalnızca tek bir yatırım aracına yatırılması ciddi finansal riskler barındırmaktadır. Olası krizler ve sert dalgalanmalar karşısında varlıkları korumak adına sermayenin borsa, altın, döviz ve gümüş gibi farklı varlık sınıflarına paylaştırılması gerekmektedir.

Dünya genelinde ekonomik kriz ve bölgesel çatışma olasılıklarının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Analist, piyasalarda temkinli hareket edilmesi gereken bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları şu şekilde sıraladı:

Tek Enstrüman Riski: Bütün sermayeyi yalnızca altına, gümüşe, borsaya veya dövize bağlamaktan kaçınılmalıdır.

Bütün sermayeyi yalnızca altına, gümüşe, borsaya veya dövize bağlamaktan kaçınılmalıdır. Fiziki Varlık Dengesi: Varlıkların tamamı dijital hesaplarda tutulmamalı, güvenli saklama koşulları oluşturularak bir kısmı fiziki varlık şeklinde korunmalıdır.

Varlıkların tamamı dijital hesaplarda tutulmamalı, güvenli saklama koşulları oluşturularak bir kısmı fiziki varlık şeklinde korunmalıdır. Nakit Rezervi: Ani gelişebilecek piyasa hareketleri ve acil durumlar için her zaman kolay erişilebilir nakit bulundurulmalıdır.

Altın, gümüş ve döviz sahiplerine kısa vadeli fiyat hareketleri yerine birikimlerinin değerini korumaya odaklanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Önümüzdeki günlerde yatırımcıların ABD enflasyon verilerini, Fed faiz adımlarını ve enerji piyasasındaki hareketleri yakından izlemeleri gerektiği kaydedildi.