Meclise sunulan yeni kanun teklifiyle lise mezunu polis, subay ve astsubay alımı şartları yasal zemine bağlanıyor. Jandarma ve emniyet kadrolarına yönelik ön başvuruların 4 Şubat 2027 ile 2 Mart 2027 tarihleri arasında alınması öngörülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni yasa teklifiyle lise mezunlarının güvenlik güçleri bünyesinde istihdam edilmesine dair başvuru kriterlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi kapsamında, polis memuru, subay ve astsubay kadrolarına lise mezunları arasından yapılacak alımların nitelikleri doğrudan kanun metnine dahil edildi.

Alım Şartları Artık Yönetmelikle Değil Kanunla Belirleniyor

Meclise sunulan kanun teklifi, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubaylar ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adayların niteliklerini kanun düzeyinde belirliyor. Düzenleme sayesinde başvuru şartları idari yönetmelikler yerine yasal güvence altına alınıyor.

Teklif metninde yer alan gerekçeye göre, güvenlik birimlerine alınacak personelin taşıması gereken temel niteliklerin yasa ile açıkça belirlenmesi amaçlanıyor. Bu adımla birlikte adayların tabi olacağı kriterler daha şeffaf ve bağlayıcı bir çerçeveye oturtuluyor.

Lise Mezunu Adaylar İçin Başvuru Takvimi Belli Oldu

Yasa teklifinde yer alan düzenlemelere göre lise mezunları arasından polis, subay ve astsubay alımı süreci 2027 yılı takvimi doğrultusunda yürütülecek. Adaylar belirlenen tarihler arasında resmi kanallar üzerinden ön başvurularını iletebilecek.

Aşama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ön Başvuru Süreci 4 Şubat 2027 2 Mart 2027 Aday Değerlendirme Yasa yürürlüğe girdikten sonra Dönem içinde ilan edilecek

Jandarma ve Emniyet Teşkilatında Yeni Dönem

Yeni düzenleme hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak personelin seçim aşamalarını kapsıyor. İlgili yasa teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin tamamlanarak yasalaşmasının ardından, alım yapılacak kadro dağılımı ve başvuru kılavuzları yasal çerçevede yayımlanacak.