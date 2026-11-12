Kasım 2026 döneminde bankaların mevduat faiz oranları yeniden şekillendi. Birikimlerini 32 günlük hesaplarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar için farklı kazanç seçenekleri ortaya çıktı. Bazı bankalarda yıllık faiz oranları yüzde 44 seviyesine ulaşırken, 1 milyon TL'nin vade sonunda sağlayabileceği net getiri de dikkat çekti.

Bankaların kasım ayına ilişkin mevduat faiz teklifleri, birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayındaki faiz indiriminin ardından mevduat hesaplarında sunulan oranlar yeniden şekillendi.

Özellikle 1 milyon TL birikimi bulunan yatırımcılar, 32 günlük vadede hangi bankanın daha yüksek kazanç sağladığını araştırıyor. Bankaların kampanyalı hesaplarında yıllık faiz oranları yüzde 44 seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ancak açıklanan yüksek faiz oranları her zaman daha fazla kazanç anlamına gelmiyor. Bazı hesaplarda yatırılan paranın belirli bölümüne faiz uygulanmaması, vade sonundaki net getiriyi doğrudan etkiliyor.

1 Milyon TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar?

Kasım 2026 dönemindeki banka tekliflerine göre 1 milyon TL için hesaplanan yaklaşık net kazançlar şöyle:

Anadolubank: Yüzde 43 faiz, 29.206 TL.

Türk Ticaret Bankası: Yüzde 44 faiz, 29.088 TL.

Alternatif Bank: Yüzde 42 faiz, 28.517 TL.

Colendi Bank: Yüzde 43 faiz, 28.374 TL.

Odeabank: Yüzde 43 faiz, 27.628 TL.

DenizBank: Yüzde 38 faiz, 27.485 TL.

Şekerbank: Yüzde 38 faiz, 27.485 TL.

Bu hesaplamalar, ilgili ürünlerin kampanya koşulları ve faiz işletilmeyen bakiye uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mevduat Faizlerinde Yüzde 44 Seviyesi Görüldü

Türk Ticaret Bankasının Salkım Hesap ürününde yıllık yüzde 44 faiz oranı öne çıkıyor.

Ancak 1 milyon TL'nin 100 bin TL'lik bölümüne faiz uygulanmadığından, net kazanç yaklaşık 29 bin 88 TL olarak hesaplanıyor.

Anadolubank'ın yüzde 43 faiz sunan Renkli Hesap ürününde ise yaklaşık 29 bin 206 TL net getiri elde edilebiliyor.

32 Günlük Mevduat Hesabında Stopaj Kesintisi

Türk lirası mevduat hesaplarında altı aya kadar vadelerde faiz gelirine yüzde 17,5 stopaj uygulanıyor.

Bu nedenle bankaların açıkladığı brüt faiz oranlarıyla müşterilerin elde edeceği net tutarlar farklılaşıyor.

Yeni müşteri koşulları, kampanya süreleri ve faiz işletilmeyen bakiyeler de kazancı etkiliyor. Vatandaşların hesap açmadan önce bankaların güncel tekliflerini ve vade sonu ödeme tutarlarını karşılaştırması gerekiyor.