Kripto para piyasasında lider konumda bulunan Bitcoin, jeopolitik gerilimlerin ve piyasa belirsizliklerinin etkisiyle 71 bin 390 dolar seviyesine geriledi. Yaşanan yüzde 4,4 oranındaki sert düşüşle birlikte son 12 haftanın en düşük seviyesi test edildi.

Kripto para piyasalarında satış baskısı hız kazanırken Bitcoin, küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla birlikte 71 bin 390 dolar seviyesine kadar geriledi. Yüzde 4,4 oranında değer kaybeden dijital varlık, 12 Kasım 2026 tarihinde yaklaşık 12 haftanın en zayıf performansını kaydetti. Yaşanan bu sert gerilemede uluslararası jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesinin yanı sıra teknoloji sektörüne dair belirsizlikler ve kurumsal piyasa kararları belirleyici oldu.

Jeopolitik Gerilim ve Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş

Donald Trump tarafından yapılan açıklamaların ardından artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan hızla uzaklaşmasına yol açtı. Truth Social hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran ile yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını bildirdi. İki ülke arasındaki gerilimin diplomatik müzakerelerle çözülebileceğine dair beklentileri zayıflatan bu çıkış, petrol fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu. Enerji piyasalarındaki yükselişin küresel risk iştahını frenlemesiyle birlikte Bitcoin doğrudan satış dalgasıyla karşılaştı.

Teknoloji Dünyasındaki Belirsizlikler ve Kurumsal Kararlar

Kripto para piyasalarındaki aşağı yönlü harekette yalnızca Orta Doğu merkezli gelişmeler değil, finans ve teknoloji dünyasında yaşanan dalgalanmalar da rol oynadı. Nvidia yöneticisi Jensen Huang görevinden ayrıldığına dair iddiaların piyasalara yansıması, son dönemde hızla büyüyen yapay zeka sektöründeki yüksek değerlemeleri yeniden tartışmaya açtı. Teknoloji şirketlerinin büyüme hızına ilişkin soru işaretleri artarken, endeks sağlayıcısı MSCI tarafından alınan kararlar süreci hızlandırdı. MSCI kuruluşunun, yüklü miktarda dijital varlık rezervi bulunan Strategy şirketini endekslerinden çıkarma kararı aldığına yönelik haberler, kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine ve satışların derinleşmesine neden oldu.

Kripto Piyasasında Kaydedilen Önemli Veriler

Piyasada 20 Ağustos 2026 tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyelerin test edildiği süreçte öne çıkan veriler şu şekilde şekillendi:

Gün İçinde Test Edilen Taban Değer: 71.390 dolar

71.390 dolar Daha Önceki Benzer Dip Tarihi: 20 Ağustos 2026

20 Ağustos 2026 Gerçekleşen Düşüş Oranı: Yüzde 4,4

Yüzde 4,4 Fiyatı Etkileyen Temel Unsurlar: ABD ve İran hattındaki diplomatik gerilim, yükselen petrol fiyatları, teknoloji sektöründeki yönetim belirsizlikleri ve kurumsal endeks gelişmeleri

Kripto para piyasalarında önümüzdeki süreçte fiyat hareketlerinin seyrini, küresel ölçekteki jeopolitik tansiyon ile kurumsal aktörlerin piyasaya yönelik risk iştahı belirleyecek.