Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek subay ile astsubay alımlarına yönelik yeni yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinde, adayların sağlaması gereken eğitim kriterleri, yaş hadleri ve sınav değerlendirme oranları ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.

Subay ve Astsubay Adaylarında Aranacak Başvuru Kriterleri

Muvazzaf subay adaylarının en az dört yıllık, astsubay adaylarının ise en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmaları veya geçici kayıt dönemine kadar mezuniyet şartını sağlamaları gerekmektedir. Yaş sınırı subaylar için 27, tabipler için 32, uzman tabipler için 35 iken astsubay adaylarında lisans mezunları için 27, diğerleri için 24 olarak uygulanmaktadır.

Kanun teklifine göre adayların sağlaması gereken temel koşullar şu şekildedir:

Subay Adayları: Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşını doldurmamış olmak.

Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşını doldurmamış olmak. Astsubay Adayları: En az iki yıllık ön lisans mezunları için 24, dört yıllık lisans mezunları için 27 yaş sınırını aşmamış olmak.

En az iki yıllık ön lisans mezunları için 24, dört yıllık lisans mezunları için 27 yaş sınırını aşmamış olmak. Sağlık Branşları: Tabipler için 32 yaş, uzman tabip unvanına sahip adaylar için 35 yaş kriteri aranmaktadır.

Sınav Aşamaları ve Başarı Puanı Hesaplama Sistemi

Başvuruda bulunan adaylar arasından kontenjanın en fazla on katı kadar kişi fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına çağrılacaktır. Adayların başarılı sayılabilmesi için her iki aşamadan da yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması zorunludur.

Nihai değerlendirmede adayların başarı sıralaması belirlenirken farklı sınav türlerinin ağırlıkları esas alınacaktır:

Nihai Başarı Puanı: Başvuruya esas puanın yüzde 50 si, fiziki yeterlilik sınav notunun yüzde 25 i ve mülakat sonucunun yüzde 25 i toplanarak hesaplanır.

Başvuruya esas puanın yüzde 50 si, fiziki yeterlilik sınav notunun yüzde 25 i ve mülakat sonucunun yüzde 25 i toplanarak hesaplanır. Puan Türleri: Subay adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı puanının yüzde 60 ı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanının yüzde 40 ı dikkate alınır.

Subay adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı puanının yüzde 60 ı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanının yüzde 40 ı dikkate alınır. Astsubay Değerlendirmesi: Adayların doğrudan Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı temel alınarak ön eleme gerçekleştirilir.

Başvuru Takvimi ve Süreç

Meclise sunulan kanun teklifinde yer alan bilgilere göre jandarma bünyesine subay ve astsubay teminine yönelik resmi ön başvuruların 2027 yılının Şubat ayında başlatılması hedeflenmektedir. Yasal sürecin TBMM Genel Kurulunda tamamlanmasının ardından taban puanlar İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecektir.