Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşgücü Uyum Programı kapsamında 81 il genelinde 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan tahsis edildiğini duyurdu. Katılımcılara günlük 1.375 lira üzerinden aylık 19 bin 250 lira ödeme yapılacağı bildirilirken, başvuru yapabilmek için gerekli şartlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası tarafından düzenlenen toplantıda İşgücü Uyum Programı bünyesinde yeni kadroların açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen istihdam çalışmaları doğrultusunda Türkiye genelindeki 81 ilin tamamını kapsayan 54 bin 200 kişilik kontenjan tahsis edildi. Program ile özellikle kadınlar, engelliler ve gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

İUP Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İşgücü Uyum Programı kapsamında açılan yeni kontenjanlara başvuru yapabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR kaydının bulunması ve 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahiplerinin son bir ay içinde sigortalı sayılmaması ve hane geliri kriterini karşılaması temel şartlar arasında yer almaktadır.

Bakanlık tarafından yürütülen mevzuata göre 81 ilde geçerli olacak başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kuruma kayıtlı bulunmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içinde yüklenicinin veya bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını eksiksiz sağlamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

İUP Çalışma Süresi ve Ödenecek Maaş Tutarı

Programdan faydalanan vatandaşlar haftada 3 gün çalışarak ayda toplam 14 gün görev yapacak. Katılımcıların çalışma hayatına alışması ve tecrübe kazanması amacıyla planlanan sistemde günlük katılım ücreti 1.375 TL olarak belirlendi. Bir ay içinde 14 günlük katılımı eksiksiz tamamlayan hak sahiplerine toplam 19 bin 250 TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Kontenjan Çalışma Süresi Günlük Ücret Aylık Toplam Ücret 54.200 Kişi Ayda 14 Gün 1.375 TL 19.250 TL

İUP Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 il için 54 bin 200 kontenjan ayrıldığını teyit etmesine rağmen başvuru ekranının açılacağı net tarihi henüz ilan etmedi. Adayların beklediği başvuru sürecinin kısa bir süre içerisinde İŞKUR üzerinden resmi olarak erişime açılması öngörülüyor.