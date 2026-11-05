Altın yatırımcılarının ve piyasayı yakından takip eden vatandaşların gözü kulağı sabah saatlerinden itibaren güncel fiyatlara çevrildi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD'deki siyasi hareketliliğin etkisiyle birlikte altın fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü.
Dünkü kapanışa kıyasla sert bir yükseliş trendi yakalayan sarı metal, kazançlarını perşembe sabahına da taşıyarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dünkü fiyatlar ile bugünkü sabah saatleri arasındaki kıyaslama, piyasalardaki hareketliliğin boyutunu açıkça gözler önüne sererken, uzmanlar bu dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu ekonomik hareketlilik, serbest piyasada ve kuyumcu ekranlarında anlık olarak güncelleniyor.
ABD Ara Seçimleri ve Doların Gerilemesi Altını Ateşledi
Çarşamba günü yüzde 3'ü aşan devasa bir yükseliş kaydeden altın, bu güçlü ivmesini 5 Kasım 2026 Perşembe sabahında da sürdürmeye devam etti. Fiyatlardaki bu ani ve sert yükselişte, ABD ara seçimlerinin ardından Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlamasının yarattığı siyasi atmosfer etkili oldu.
Seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda doların ve tahvil getirilerinin gerilemesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Gram altın güne 6.656 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 4.142 dolar sınırına dayanarak piyasalarda hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
5 Kasım 2026 Perşembe Güncel Altın Satış Fiyatları
Piyasalardaki bu tırmanışın ardından kuyumcu ekranlarına ve serbest piyasaya yansıyan güncel satış fiyatları netleşti. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurları ile ons altın değişimlerinin ardından sabah saatlerinde açıklanan rakamlar şu şekildedir:
Gram altın satış fiyatı: 6.656,84 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.943,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.880,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.597,23 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.599,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 106.819,75 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.142,74 dolar
Dünkü Kapanış ile Bugün Arasındaki Büyük Değişim
Dünkü seans kapanışı ile bugünkü açılış rakamları karşılaştırıldığında, altının gramında ve çeyrekte yaşanan yukarı yönlü ivmenin yatırımcılar tarafından yakından izlendiği görülüyor. Özellikle çarşamba günü yüzde 3'ü geçen artışın ardından ons altının 4.142 dolar seviyelerine tırmanması, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarının da doğrudan yukarı yönlü güncellenmesine yol açtı. Ankara kuyumcu piyasasında ve serbest piyasada işlem yapan vatandaşlar, anlık değişimleri yakından takip ederken uzmanlar piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Yatırımcılar ve Altın Alacaklar Ne Bekliyor?
Altın alım satımı yapacaklar, düğün yapacak vatandaşlar veya birikimini değerlendirmek isteyenler günün ilk saatlerinden itibaren "Çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. ABD siyasetindeki gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının para politikaları ve enflasyon verileri altının gelecekteki seyrini belirlemeye devam edecek. Uzmanlar, ons altındaki 4.142 dolar direncini ve döviz kurlarındaki hareketliliği yakından izleyen yatırımcıların piyasa raporlarını anlık olarak takip etmesinin önemine dikkat çekiyor.
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