Kasım Ayı Yaşlı ve Engelli Maaşları Yattı! Bakan Göktaş Duyurdu... 1 Milyon 293 Bin TL!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyon 293 bin 534 vatandaşa toplam 9,6 milyar lira ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu.