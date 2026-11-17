Küresel piyasalarda güçlenen dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentilerle son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen gümüş için ABD’li yatırım devi Bank of America’dan (BofA) çarpıcı bir rapor geldi. Yüzde 58 değer kazanacağını öngördü. İşte yatırımcının radarına giren yeni gümüş projeksiyonunun ayrıntıları…

Küresel finans piyasalarında dolar endeksinin güç kazanması, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve Fed’in faiz artırabileceğine dair endişeler değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle pazartesi günü 48 dolar sınırının altına sarkan ons gümüş, son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini test ederek 47,44 dolar bandında dengelendi.

Piyasalardaki bu geri çekilmeye rağmen dünyaca ünlü yatırım bankası Bank of America (BofA), emtia yatırımcılarının yönünü değiştirecek uzun vadeli bir fiyat tahmini yayımladı.

2027 Yılında Piyasada 852 Tonluk Dev Arz Açığı Bekleniyor!

Bank of America analistlerinin yayımladığı kapsamlı emtia raporunda, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek en kritik unsurun küresel arz-talep dengesi olduğu vurgulandı.

Bankanın projeksiyonlarına göre gümüş piyasasında 2026 yılında 910 tonluk bir arz fazlası oluşacak; ancak 2027 yılına girildiğinde tablo tamamen tersine dönerek 852 tonluk ciddi bir arz açığı meydana gelecek.

Öte yandan raporda kısa vadeli talep görünümüne ilişkin dikkat çekici verilere de yer verildi:

Küresel gümüş talebinin 2026 yılında yüzde 5 oranında daralarak 1,08 milyar onsa gerilemesi bekleniyor.

Bu süreçte mücevher sektöründeki talebin yüzde 22, endüstriyel sanayi tüketiminin ise yüzde 3 düşeceği öngörülüyor.

Ons Gümüşte 75 Dolar Hedefi: Yüzde 58’lik Getiri Potansiyeli Var!

Kısa vadeli talep daralmasına ve mevcut fiyat baskısına rağmen Bank of America, altın fiyatlarının istikrar kazanmasının da gümüşteki toparlanmayı hızlandıracağını belirtiyor.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve ileri elektronik üretimindeki vazgeçilmez rolü nedeniyle stratejik önemi giderek artan gümüşün, makroekonomik koşulların dengelenmesiyle yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceği tahmin ediliyor.

Banka, 2027 yılında baş gösterecek arz açığının etkisiyle ons gümüşün 75 dolar seviyesine ulaşacağını öngörürken; bu hedef mevcut 47,44 dolarlık fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 58’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.