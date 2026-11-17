Başkentin kültür ve turizm potansiyelini uluslararası boyuta taşıyan TravelExpo Ankara, bu yıl zengin içerikli gastronomi programıyla dikkat çekiyor.

19–21 Kasım 2026 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşecek fuar, iç turizmin yanı sıra Türk dünyasının ortak mutfak kültürünü aynı çat altında toplayacak. Ziyaretçilerin hem göz zevkine hem de damak tadına hitap edecek olan zirve, geleneksel tariflerin modern sunumlarla nasıl harmanlandığını gözler önüne serecek.

Fuar süresince kurulacak özel gastronomi alanlarında, farklı coğrafyaların yüzyıllardır yaşattığı pişirme teknikleri canlı performanslarla sergilenecek. Ziyaretçiler, usta şeflerin hazırladığı özel reçeteleri yerinde tatma ve yapım aşamalarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

Orta Asya’dan Anadolu’ya Zengin Sofra Kültürü ATO Congresium’da

Türk dünyasının ortak köklerinden beslenen mutfak kültürü, Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi ile başkentte hayat bulacak. Farklı coğrafyaların aynı malzemeleri nasıl farklı tekniklerle işlediğini gözler önüne serecek olan etkinlikte öne çıkan başlıklar şunlardır:

Özbek Mutfağı: Zengin baharatları ve köklü gelenekleriyle bilinen Özbek pilavı kültürü özel sunumlarla tanıtılacak.

Kazak ve Kırgız Mutfakları: Göçebe kültürün izlerini taşıyan et ve hamur işi ağırlıklı geleneksel tarifler katılımcıların beğenisine sunulacak.

Azerbaycan Mutfağı: Hazar’ın ve Kafkaslar’ın zengin yöresel lezzetleri, özgün pişirme teknikleriyle masalarda yerini alacak.

Anadolu’nun Bölgesel Lezzetleri: Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel yemekler ortak mirasın zenginliğini yansıtacak.

Şef Sunumları ve Canlı Pişirme Etkinlikleri Ne Zaman?

Zirve kapsamında 19-21 Kasım tarihleri arasında her gün farklı ülkelerden ve bölgelerden gelen usta şefler sahne alacak. Katılımcıların doğrudan katılım sağlayabileceği canlı pişirme atölyeleri ve tadım seansları şu şekilde planlandı:

Canlı Pişirme Şovları: Geleneksel yemeklerin hazırlık aşamaları, ustaların ellerinde uygulamalı olarak gösterilecek.

Tadım Etkinlikleri: Ziyaretçiler, Orta Asya ve Anadolu’nun nadide lezzetlerini ücretsiz veya özel tadım stantlarında deneme imkanı bulacak.

Söyleşiler ve Paneller: Gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, ortak mutfak mirasımızın geleceğini ve yeni nesillere aktarılma yöntemlerini tartışacak.

Türkiye Temsilcileri ve Usta Şefler: TAFED Başkanı Zeki Açıköz öncülüğünde, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen kıdemli şefler, yöresel mutfak uzmanları ve genç gastronomi profesyonelleri.

Türkî Cumhuriyetlerden Katılan Konuk Şefler: Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan gelen geleneksel mutfak ustaları, mutfak kültürü araştırmacıları ve resmi temsilciler.

"Ortak Köklerden Beslenen Güçlü Bir Kültürümüz Var"

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, zirvenin kültürel ve tarihi önemine dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bir yemeğin hazırlandığı coğrafyanın tarihini ve yaşam biçimini anlattığını belirten Açıköz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk dünyasının mutfaklarına baktığımızda ortak köklerden beslenen çok güçlü bir kültürel miras görüyoruz. Aynı malzemelerin farklı ülkelerde farklı tekniklerle hazırlanması, bu mirasın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Ankara’da bu değerleri mutfaklarımızın diliyle anlatmak istiyoruz. Geleneksel tariflerimizi korumak, onları doğru tekniklerle yaşatmak ve genç şeflere aktarmak hepimizin sorumluluğudur."

Açıköz, tüm gastronomi meraklılarını ve başkent sakinlerini 19-21 Kasım tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleşecek bu büyük buluşmaya davet ederek, Türk dünyasının zengin sofra kültürünün yakından tanınması çağrısında bulundu.

Üç gün sürecek etkinlik boyunca hem turizm profesyonelleri hem de lezzet düşkünleri dopdolu bir programla buluşacak.