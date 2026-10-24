Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın 6.420,53 TL, çeyrek altın 10.497,56 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.013 dolar civarında alıcı buluyor.

Yatırımcıların ve birikimlerini değerli metaller üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adresi olan altın piyasası, son dönemdeki hareketli günleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları ve jeopolitik gelişmelerin doğrudan etkilediği altın fiyatları, hafta sonunda da yatırımcıların radarında yer alıyor. Altın alım satımı yapmayı planlayanlar güncel rakamları yakından incelerken, piyasadaki son durum ve teknik analiz raporları da kafalardaki "Altın yükselir mi düşer mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Piyasalarda son kaydedilen verilere göre gram altın 6.420,53 TL, çeyrek altın 10.497,56 TL seviyelerinden işlem görürken, küresel piyasaların göstergesi olan ons altının fiyatı 4.013 dolar seviyesine kadar geriledi.

24 Ekim 2026 Güncel Altın Fiyatları Listesi

Serbest piyasada ve kapalıçarşıda işlem gören güncel altın türlerindeki alış ve satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Gram Altın: Alış 6.408,51 TL / Satış 6.409,51 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.459 TL / Satış 10.545 TL

Yarım Altın: Alış 20.910 TL / Satış 21.075 TL

Tam Altın: Alış 41.524,74 TL / Satış 42.344,40 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 41.691 TL / Satış 42.014 TL

Reşat Altını: Alış 41.723,47 TL / Satış 42.046,95 TL

Ata Altın: Alış 42.822,39 TL / Satış 43.903,09 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.833 TL / Satış 5.891 TL

18 Ayar Altın (Gram): Satış 4.678,94 TL

Has Altın: Alış 6.376,46 TL / Satış 6.377,47 TL

Ons Altın: Alış 4.014,91 dolar / Satış 4.015,46 dolar

Gümüş (Gram): Alış 85,98 TL / Satış 86,06 TL

Gram Altında Kritik Destek Seviyeleri ve Teknik Görünüm

Piyasa analistlerinin ve teknik grafik uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, gram altın tarafında son dönemde yaşanan geri çekilmeler dikkat çekiyor. Analistlerin aktardığı bilgilere göre, gram altında 6 bin 430 ile 6 bin 470 lira aralığında bulunan kritik destek bölgesi aşağı yönlü kırıldı. Bu kırılmanın ardından teknik tarafta yakından izlenen bir sonraki önemli destek noktası 6 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor.

Teknik göstergelerin orta ve uzun vadeli seyrine bakıldığında ise gram altının 50 günlük hareketli ortalamasının 6 bin 740 lira, 200 günlük hareketli ortalamasının ise 6 bin 765 lira civarında seyrettiği görülüyor. Fiyatların her iki önemli ortalamanın da belirgin biçimde altında kalması, kısa vadeli teknik görünümün bir miktar zayıfladığına ve satış baskısının hissedilebileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Uzmanlar, piyasalardaki yüksek volatilite ve küresel risk iştahındaki değişimler göz önüne alındığında, yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Destek seviyelerinin test edildiği bu hassas dönemde, portföy çeşitlendirmesi yapmak ve kademeli alım-satım stratejilerini değerlendirmek büyük önem taşıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki haftalarda alacağı yön, küresel makroekonomik verilere ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.