Altın fiyatları, 13 Ekim 2026 Salı gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 641 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel satış fiyatları da belli oldu. ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın piyasasında yakından takip ediliyor.

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü fiyat hareketleri dikkat çekti. 13 Ekim 2026 Salı günü gram altın 6 bin 641 TL seviyesinde işlem görürken uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 189 dolar düzeyinde güne başladı.

Küresel piyasalarda doların güçlü seyrini koruması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler, değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, açıklanacak ABD enflasyon verilerinin altın fiyatlarının yönünü nasıl etkileyeceğini izliyor.

13 Ekim 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin satış fiyatlarını araştırıyor.

13 Ekim Salı günü için aktarılan altın satış fiyatları şöyle:

Altın türü Satış fiyatı Gram altın 6.641,00 TL Çeyrek altın 10.861,00 TL Yarım altın 21.715,00 TL Tam altın 43.010,32 TL Cumhuriyet altını 43.303,00 TL Gremse altın 107.855,64 TL Ons altın 4.189,03 dolar

Fiyatlar gün içerisinde piyasa hareketlerine bağlı olarak değişebiliyor. Kuyumcular ile bankaların alış ve satış fiyatları arasında da farklılıklar oluşabiliyor.

Gram Altın 6 Bin 641 TL Seviyesinde

Yurt içinde yatırımcıların en fazla takip ettiği altın türlerinden gram altın, güne 6 bin 641 TL seviyesinde başladı.

Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 861 TL, yarım altının fiyatı ise 21 bin 715 TL olarak aktarıldı.

Cumhuriyet altını 43 bin 303 TL seviyesinde işlem görürken gremse altının satış fiyatı 107 bin 855 TL'yi aştı.

ABD Enflasyon Verileri Altın Piyasasında İzleniyor

Altın fiyatlarının yönü üzerinde küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

Özellikle ABD enflasyon verileri, Fed yetkililerinin faiz açıklamaları ve doların uluslararası piyasalardaki seyri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Faiz beklentilerindeki değişiklikler, ons altın üzerinden yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıyabiliyor.

Altın alım satımı yapacak vatandaşların işlem öncesinde güncel alış ve satış fiyatlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.