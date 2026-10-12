Migros’ta 1 alana 1 bedava kampanyasının ekim takvimi belli oldu. Deterjan ve züccaciyeden zeytin, helva, şampuan ve tuvalet kâğıdına kadar farklı ürün grupları belirli günlerde kampanyaya giriyor. Kek, bisküvi ve gofret içinse yalnızca bir gün ayrıldı. İşte 10–18 Ekim 2026 tarihleri arasında alışverişini planlayanların bilmesi gereken ürün listesi ve önemli kampanya koşulları.

Migros 1 Alana 1 Bedava Ekim 2026: İşte Tarih Tarih Kampanyalı Ürünler

Migros’un ekim ayındaki 1 alana 1 bedava kampanyasında alışveriş gününe göre ürünler değişiyor. 10–18 Ekim 2026 dönemine ilişkin yayımlanan takvimde temizlik malzemeleri, gıda, mutfak ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Ancak bütün kategoriler aynı tarihlerde kampanyaya dâhil olmuyor. Deterjan için açıklanan fırsat sona ererken zeytin, helva ve deodorant gibi ürünlerde yeni dönem başlayacak.

12 Ekim Pazartesi itibarıyla alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken ilk tarih, deterjan ve züccaciye kampanyalarının bitiş günü. Haftanın devamında ise 13–15 Ekim, yalnızca 14 Ekim ve 16–18 Ekim için farklı ürün grupları açıklanmış durumda. Bu nedenle alışveriş listesini hazırlarken ürün adının yanına kampanya tarihini de yazmak gerekiyor.

10–12 Ekim 2026: Toz deterjan ve züccaciye ürünleri

Bu dönemde açıklanan ürün grupları şöyle:

Kampanyaya katılan 5 kilogram ve altındaki toz deterjan çeşitleri.

Kampanyaya katılan züccaciye ve mutfak ürünleri.

Bu ürünler için son gün 12 Ekim Pazartesi. Migros’un resmî açıklamasında toz deterjan kampanyası, aynı üründen iki adet alındığında bir adet bedelinin ödenmesi şeklinde tanımlanıyor. Kampanyadan yararlanmak için aynı üründen iki adet sepete eklenmesi gerekiyor. İndirim sepet aşamasında uygulanıyor.

Deterjanlarda Migros markalı ürünler ile Migroskop ürünleri kapsam dışında tutuluyor. Dolayısıyla 5 kilogram veya daha küçük ambalajdaki her deterjanın kampanyaya katıldığı düşünülmemeli. Seçilen ürünün kampanya kapsamında bulunması gerekiyor.

Züccaciye kampanyasında ise farklı ürünler birlikte alınabiliyor; farklı fiyatlı ürün seçildiğinde indirim düşük fiyatlı ürüne uygulanıyor. Aldım & Bitti ve Migroskop ürünleri bu fırsata dâhil değil. Bardak, tabak veya başka bir mutfak ürünü almayı düşünenlerin, seçtikleri ürünün kampanya listesinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

13–15 Ekim 2026: Helva, zeytin, mutfak malzemeleri ve deodorant

Yayımlanan kampanya takvimine göre 13 Ekim Salı günü başlayıp 15 Ekim Perşembe günü sona erecek dönemde şu ürün grupları bulunuyor:

Helva çeşitleri.

Zeytin çeşitleri.

Streç film.

Alüminyum folyo.

Buzdolabı poşeti.

Çöp poşeti.

Deodorant çeşitleri.

Bu bölüm, kahvaltılık alışverişini ve evde düzenli kullanılan bazı malzemeleri aynı dönemde değerlendirmek isteyenlere hitap ediyor. Helva ve zeytinin yanında, mutfakta saklama ve paketleme amacıyla kullanılan ürünler de takvimde yer alıyor.

Buradaki mutfak malzemeleri listesi, önceki dönemin züccaciye kampanyasıyla karıştırılmamalı. 13–15 Ekim için açıklananlar streç film, folyo ve poşet gibi sarf malzemeleri. Bütün tencere, tava veya yemek takımlarının bu tarihlerde de aynı kampanyaya katılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Paylaşılan haberde marka, gramaj ve bütün ürün seçenekleri tek tek sıralanmıyor. Bu nedenle alışveriş sırasında seçilen zeytin, helva veya deodorantın kampanya kapsamına girip girmediği ayrıca incelenmeli.

14 Ekim 2026: Kek, bisküvi ve gofrette tek günlük kampanya

14 Ekim Çarşamba günü için açıklanan ürünler şöyle:

Kek çeşitleri.

Bisküvi çeşitleri.

Gofret çeşitleri.

Atıştırmalıklara yönelik bu fırsat, yayımlanan takvimde yalnızca 14 Ekim için belirtiliyor. Diğer ürün grupları birkaç günlük dönemlere yayılırken kek, bisküvi ve gofret alışverişinde tek günlük tarih öne çıkıyor.

Bu ayrım, özellikle haftalık alışverişini salı veya hafta sonu yapanlar için önemli. 13–15 Ekim arasında başka kategorilerde kampanya bulunması, atıştırmalık fırsatının da üç gün süreceği anlamına gelmiyor. Kek, bisküvi ve gofret için belirtilen gün çarşamba.

Alışveriş öncesinde paket büyüklüğü, ürün çeşidi ve kampanyaya katılan seçenekler kontrol edilmeli. Tüketim miktarına uygun alışveriş yapmak da önemli; kullanılmayacak ikinci paketin alınması, kampanyanın bütçeye sağlayacağı katkıyı azaltabilir.

16–18 Ekim 2026: Tuvalet kâğıdı, şampuan ve hijyen ürünleri

16 Ekim Cuma günü başlayıp 18 Ekim Pazar günü sona ereceği belirtilen dönemde şu ürün grupları yer alıyor:

Tuvalet kâğıdı çeşitleri.

Şampuan çeşitleri.

Saç kremi çeşitleri.

Hijyenik ped çeşitleri.

Haftanın son kampanya döneminde kişisel bakım ve evde düzenli tüketilen kâğıt ürünleri öne çıkıyor. Şampuan veya tuvalet kâğıdı ihtiyacını karşılamak isteyenler açısından açıklanan başlangıç tarihi 16 Ekim.

Ancak kategorilerin duyurulması, bütün marka ve ambalajların kampanyaya katıldığı anlamına gelmiyor. Ürün seçeneği, paket içeriği ve geçerli alışveriş koşulları ilgili kampanyanın güncel açıklamasından kontrol edilmeli. Yayımlanan haber, bu dönem için kategori ve tarih bilgisi veriyor; bütün ürünlerin ayrıntılı koşullarını açıklamıyor.

Migros kampanyası hangi gün bitiyor?

Kampanyanın bitiş tarihi, alınacak ürüne göre değişiyor. Takvimde açıklanan son günler şöyle:

Ürün grubu Son gün Toz deterjan ve züccaciye ürünleri 12 Ekim 2026 Pazartesi Kek, bisküvi ve gofret çeşitleri 14 Ekim 2026 Çarşamba Helva, zeytin, streç film, folyo, poşet ve deodorant 15 Ekim 2026 Perşembe Tuvalet kâğıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped 18 Ekim 2026 Pazar

Bu tabloya göre “Kampanya 18 Ekim’e kadar devam ediyor” ifadesi, bütün ürünler için geçerli değil. Örneğin deterjan fırsatından yararlanmak isteyen bir kişinin 18 Ekim’i beklemesi, açıklanan kampanya dönemini kaçırması anlamına gelebilir. Alışverişin ürün grubuna uygun tarihte yapılması gerekiyor.

Alışverişte fiyat ve sepet kontrolünü unutmayın

Kampanya takviminde kategori bilgisi bulunmasına rağmen bütün ürünlerin satış fiyatları açıklanmıyor. Bu nedenle marka veya paket bazında fiyat tahmini yapmak yerine güncel etiket ve sepet tutarı esas alınmalı.

Fiyat karşılaştırırken deterjanda kilogram, şampuanda mililitre, hijyenik pedde adet ve tuvalet kâğıdında paket içeriği dikkate alınabilir. Aynı fiyatlı iki üründen biri bedelsiz verildiğinde ürün başına maliyet, ödenen toplam tutarın ikiye bölünmesiyle hesaplanır. Farklı fiyatlı züccaciye ürünlerinde ise düşük fiyatlı ürüne uygulanan indirim nedeniyle hesap değişir.

Çevrim içi alışverişte ödeme öncesinde gerekli ürün adedinin sepette bulunduğu ve indirimin uygulandığı görülmeli. Mağazada ise kampanya etiketi ile fişteki tutar karşılaştırılabilir. Migros’un doğrulanan açıklamalarında ürünlerin mağaza stoklarıyla sınırlı olduğu da belirtiliyor.

Alışveriş listesini tarih tarih ayırmak, kampanyayı takip etmenin en pratik yolu. Deterjanı, kahvaltılığı, atıştırmalığı ve kişisel bakım ürünlerini kendi kampanya günlerinde değerlendirmek; ihtiyaç, fiyat ve kapsam kontrolünü birlikte yapmak gerekiyor.