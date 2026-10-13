Emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklentiler sürerken TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi gündeme geldi. Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan teklif, emeklilere yılda dört kez ikramiye verilmesini amaçlıyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemede, ikramiye tutarının net asgari ücret üzerinden hesaplanması yer alıyor. Böylece ödemelerin emekli maaşından bağımsız olarak belirlenmesi hedefleniyor.
Emeklilere 4 İkramiye Ne Kadar Olacak?
Kanun teklifine göre emeklilere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında net asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi öngörülüyor.
Kaynakta belirtilen 2026 yılı net asgari ücreti olan 28.075,50 TL üzerinden yapılan hesaplama şöyle:
Ödeme dönemi
Öngörülen ikramiye
Ocak
28.075,50 TL
Nisan
28.075,50 TL
Temmuz
28.075,50 TL
Ekim
28.075,50 TL
Yıllık toplam
112.302 TL
Bu tutarlar teklifin kabul edilmesi varsayımıyla hesaplandı. Emeklilere dört ikramiye ödenmesine ilişkin yürürlüğe girmiş bir karar bulunmuyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kapsamda
Teklifte SGK tarafından gelir veya aylık ödemesi yapılan kişilere yönelik düzenleme öngörülüyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin uygulama kapsamında değerlendirilmesi hedefleniyor. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme oranları ise ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek.
2027 Yılında İkramiye Tutarı Değişebilir
Teklifin net asgari ücrete bağlı olması nedeniyle 2027 yılında uygulanacak tutarlar farklılaşabilecek.
Örnek hesaplamalar şöyle:
Varsayımsal net asgari ücret
Yıllık dört ikramiye
30.000 TL
120.000 TL
32.000 TL
128.000 TL
35.000 TL
140.000 TL
38.000 TL
152.000 TL
40.000 TL
160.000 TL
Tablodaki rakamlar kesinleşmiş ödeme tutarları değil, olası asgari ücret seviyelerine göre hazırlanan hesaplamalardır.
Emekliye Dört İkramiye Teklifi Komisyonda
2/3915 esas numarasıyla sunulan teklifin 5 Ekim 2026 tarihinde ilgili TBMM komisyonlarına sevk edildiği belirtiliyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için komisyon sürecinin tamamlanması, Genel Kurulda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
13 Ekim 2026 itibarıyla emeklilere yılda dört ikramiye ödenmesini sağlayan bir yasa yürürlüğe girmiş değil. Ödeme takvimi ve tutarları, teklifin yasalaşması halinde kesinleşecek.
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