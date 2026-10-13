Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu. Düzenlemede, emeklilere yılda iki yerine dört kez ikramiye ödenmesi ve ödeme tutarlarının net asgari ücrete eşitlenmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde emeklilerin yıllık ikramiye gelirinde önemli bir artış yaşanabilecek.

Emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklentiler sürerken TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi gündeme geldi. Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan teklif, emeklilere yılda dört kez ikramiye verilmesini amaçlıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemede, ikramiye tutarının net asgari ücret üzerinden hesaplanması yer alıyor. Böylece ödemelerin emekli maaşından bağımsız olarak belirlenmesi hedefleniyor.

Emeklilere 4 İkramiye Ne Kadar Olacak?

Kanun teklifine göre emeklilere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında net asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi öngörülüyor.

Kaynakta belirtilen 2026 yılı net asgari ücreti olan 28.075,50 TL üzerinden yapılan hesaplama şöyle:

Ödeme dönemi Öngörülen ikramiye Ocak 28.075,50 TL Nisan 28.075,50 TL Temmuz 28.075,50 TL Ekim 28.075,50 TL Yıllık toplam 112.302 TL

Bu tutarlar teklifin kabul edilmesi varsayımıyla hesaplandı. Emeklilere dört ikramiye ödenmesine ilişkin yürürlüğe girmiş bir karar bulunmuyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kapsamda

Teklifte SGK tarafından gelir veya aylık ödemesi yapılan kişilere yönelik düzenleme öngörülüyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin uygulama kapsamında değerlendirilmesi hedefleniyor. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme oranları ise ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek.

2027 Yılında İkramiye Tutarı Değişebilir

Teklifin net asgari ücrete bağlı olması nedeniyle 2027 yılında uygulanacak tutarlar farklılaşabilecek.

Örnek hesaplamalar şöyle:

Varsayımsal net asgari ücret Yıllık dört ikramiye 30.000 TL 120.000 TL 32.000 TL 128.000 TL 35.000 TL 140.000 TL 38.000 TL 152.000 TL 40.000 TL 160.000 TL

Tablodaki rakamlar kesinleşmiş ödeme tutarları değil, olası asgari ücret seviyelerine göre hazırlanan hesaplamalardır.

Emekliye Dört İkramiye Teklifi Komisyonda

2/3915 esas numarasıyla sunulan teklifin 5 Ekim 2026 tarihinde ilgili TBMM komisyonlarına sevk edildiği belirtiliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için komisyon sürecinin tamamlanması, Genel Kurulda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

13 Ekim 2026 itibarıyla emeklilere yılda dört ikramiye ödenmesini sağlayan bir yasa yürürlüğe girmiş değil. Ödeme takvimi ve tutarları, teklifin yasalaşması halinde kesinleşecek.