Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) emeklilik mevzuatında, sigorta başlangıç tarihi ve özel koşullara göre daha az prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Özellikle 1800, 3600 ve 5400 prim günüyle emeklilik seçenekleri, yaş şartını ve prim eksikliğini araştıran vatandaşların gündeminde. Ancak bu uygulamalardan yararlanabilmek için farklı sigortalılık ve yaş koşullarının karşılanması gerekiyor.

Türkiye'de milyonlarca sigortalı, emeklilik için gerekli prim gününü ve yaş şartını tamamlamaya çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında normal emekliliğin yanı sıra malulen emeklilik ve kısmi emeklilik gibi farklı seçenekler bulunuyor.

Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan çalışanlar için 3600 prim günüyle emeklilik imkânı önem taşıyor. Bununla birlikte yalnızca prim gününün tamamlanması yeterli olmuyor; sigortalılık süresi ve yaş koşullarının da sağlanması gerekiyor.

1800, 3600 ve 5400 Günle Kimler Emekli Olabilir?

SGK mevzuatında farklı prim günlerine bağlı emeklilik uygulamaları bulunuyor. Ancak bu seçeneklerin tamamı her sigortalıya aynı şartlarla uygulanmıyor.

Temel koşullar şu şekilde:

1800 prim günü: Malulen emeklilikte, gerekli sağlık ve sigortalılık şartlarını karşılayan kişiler yararlanabiliyor.

3600 prim günü: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan belirli 4/A çalışanları için kısmi emeklilik seçeneği bulunuyor.

5400 prim günü: Sigorta başlangıcı ve statüsüne göre belirlenen yaş koşullarıyla kısmi emeklilik mümkün olabiliyor.

15 yıllık sigortalılık: 3600 günle emeklilikte aranan temel koşullardan biri.

Yaş şartı: Sigorta başlangıcına ve gerekli koşulların tamamlandığı tarihe göre değişiyor.

Bu nedenle emeklilik hesabının kişinin SGK hizmet dökümüne göre yapılması gerekiyor.

3600 Günle Emeklilikte Yaş Şartı

3600 prim günüyle emeklilikte kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş temel koşulları bulunmakla birlikte kademeli geçiş hükümleri uygulanıyor.

Kadın sigortalılarda 15 yıl, 3600 gün ve 50 yaş koşullarının 23 Mayıs 2002 tarihine kadar tamamlanması durumunda 50 yaşında emeklilik mümkün olabiliyor.

Koşulların daha sonraki tarihlerde tamamlanması halinde emeklilik yaşı kademeli olarak yükseliyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar çıkan şartlar uygulanabiliyor.

1800 Günle Malulen Emeklilik

Malulen emeklilikte genel olarak en az 10 yıllık sigortalılık ve 1800 prim günü aranıyor.

Ayrıca SGK tarafından çalışma gücünün en az yüzde 60'ının kaybedildiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Sürekli bakıma muhtaç derecede malul olanlarda 10 yıllık sigortalılık şartı aranmıyor.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Bekleniyor

3600 günle emeklilikte yaş şartının esnetilmesi ve kademeli emeklilik talepleri gündemdeki yerini koruyor.

Ancak bu talepler doğrultusunda yürürlüğe girmiş yeni bir yaş indirimi bulunmuyor.

1800, 3600 ve 5400 günle emeklilik, herkes için geçerli yeni bir SGK düzenlemesi değil; mevcut mevzuattaki farklı emeklilik yollarıdır.