Ziraat Bankası, ekim ayına özel kampanyası kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 3 bin TL'ye kadar Jest Lira kazanma fırsatı sunuyor. Giyim, restoran, ulaşım ve ev tekstili sektörlerinde yapılacak alışverişleri kapsayan kampanyadan yararlanmak için belirli harcama şartlarının karşılanması gerekiyor. Kampanyaya katılım işlemleri ise mobil uygulama, internet sitesi ve SMS üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine yönelik ekim ayı kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. Bankadan emekli maaşı alan Bankkart sahipleri, belirlenen sektörlerde gerçekleştirecekleri alışverişler karşılığında toplam 3 bin TL'ye kadar Jest Lira kazanabilecek.

1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, emeklilerin günlük harcamalarına yönelik avantaj sağlamayı amaçlıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için Bankkart'ın kredi kartı özelliğinin kullanılması ve alışverişlerin belirtilen koşullara uygun gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası 3 Bin TL Jest Lira Kampanya Şartları

Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik kampanyasında belirli sektörlerde yapılan alışverişler değerlendiriliyor. Kampanya kapsamında kazanılabilecek toplam ödül tutarı 3 bin TL ile sınırlandırılıyor.

Başvuru ve harcama koşulları şöyle:

Kimler yararlanabilir: Emekli maaşını Ziraat Bankasından alan Bankkart müşterileri.

Harcama şartı: Kampanya kapsamındaki alışverişlerde en az 3.000 TL tutar koşulu.

Kart şartı: Bankkart'ın kredi kartı özelliğinin kullanılması.

Geçerli işyerleri: Anlaşmalı üye işyerleri ve Bankkart POS cihazları.

Kampanya ödülü: Toplam 3.000 TL'ye kadar Jest Lira.

Son katılım tarihi: 31 Ekim 2026.

Kazanılacak ödül tutarı, kampanyanın sektör bazındaki koşullarına ve gerçekleştirilen uygun alışverişlere göre belirleniyor.

Hangi Alışverişlerde Jest Lira Kazanılacak?

Kampanyada giyim, kafe ve restoran, ulaşım ile ev tekstili sektörleri yer alıyor.

Belirtilen sektörlerde yapılan uygun harcamalar karşılığında kazanılan Jest Liralar, kampanya koşullarının sağlanmasının ardından karta aktarılıyor.

Ancak nakit çekim, karta para yükleme, iptal, iade ve ön provizyon işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmiyor.

Ziraat Bankası Kampanyasına Nasıl Katılınır?

Emekli müşteriler kampanyaya üç farklı kanaldan katılabiliyor:

Bankkart mobil uygulaması üzerinden. Bankkart'ın resmî internet sitesi aracılığıyla. Cep telefonundan G3000 yazarak 4757 numarasına SMS göndererek.

Kampanyaya katılımın, belirtilen tarihler içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Maaşını Başka Bankaya Taşıyanlara Uyarı

Kampanyadan yararlanan emeklilerin maaşlarını kampanya sürecinde başka bir bankaya taşımaları halinde kazanılan Jest Liralar geri alınabiliyor.

Aynı şekilde alışverişlerin iptal edilmesi veya ürünlerin iade edilmesi durumunda da verilen ödüller geri tahsil ediliyor.

3 bin TL'lik avantaj doğrudan nakit ödeme veya emekli maaşına ek zam değil, alışveriş şartlarına bağlı bir kart ödülüdür. Kampanya 31 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.