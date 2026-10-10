Altındağ Belediyesi, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ağız ve diş sağlığı taramaları başlattı. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi iş birliğiyle yürütülen bu hizmet, ilk olarak Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerine sunuldu. Tarama uygulamalarının ilçedeki diğer merkezlerde de yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Altındağ Belediyesi, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve olası sağlık sorunlarını erken tespit etmek amacıyla önemli bir adım attı. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile iş birliği yaparak, ilçedeki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri için ücretsiz ağız ve diş sağlığı taramaları başlattı. İlk taramalar Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve katılımcı kadınlardan olumlu geri bildirimler alındı.

Altındağ'da Kadın Sağlığına Öncelik Veriliyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadın sağlığının belediyenin öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı. Bu taramaların, sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine önemli katkı sunmasını amaçladıklarını belirtti ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Tiryaki, Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile yürütülen ortak çalışmanın ilk grubunun muayenelerinin tamamlandığını bildirdi. Sağlık ekiplerinin her katılımcıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Tiryaki, uygulamanın yalnızca Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile sınırlı kalmayacağını, Kadın Eğitim ve Kültür merkezlerine üye olan tüm Altındağlı kadınların bu hizmetten faydalanabileceğini açıkladı.

Ücretsiz Tarama Hizmetleri Genişliyor ve Memnuniyet Yüksek

Başlatılan ücretsiz ağız ve diş sağlığı taramaları, kadınlar arasında büyük memnuniyetle karşılandı. İlk olarak Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan taramalara katılan kadınlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Merkez üyelerinden Hayriye Erkan, yaklaşık üç yıldır diş muayenesi olmadığını ve bu hizmet sayesinde kontrol edildiği için mutlu olduğunu belirtti. Bir diğer üye Zübeyde Koçaş ise uzun süredir ertelediği diş hekimi ziyaretini bu tarama vesilesiyle gerçekleştirdiğini ve muayene sonucunda diş eti çekilmesi tespit edilerek kendisine yeni bir randevu oluşturulduğunu aktardı. Altındağ Belediyesi yetkilileri, taramaların ilçedeki diğer Kadın Eğitim ve Kültür merkezlerinde de devam edeceğini ve daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.