Altındağ Belediyesi, çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla hızlı ve doğru anlama teknikleri konulu seminer düzenledi. Eğitimde evrak takibinde zaman yönetimini artıran pratik yöntemler uygulamalı olarak aktarıldı.

Altındağ Belediyesi, kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek ve belediye personelinin iş süreçlerindeki donanımını artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Çalışanların mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında personele etkili, hızlı ve doğru anlama teknikleri başlığı altında kapsamlı bir eğitim programı organize edildi.

İş Hayatında Hızlı Okuma ve Zaman Yönetimi

Seminer programı, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitmeni ve Metin Yazarı Türkolog Yusuf Güler tarafından belediye personeline aktarıldı. Eğitimde, profesyonel çalışma ortamında hızlı ve doğru okuma becerilerinin iş verimliliği üzerindeki doğrudan etkisi kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Yoğun resmi evrak ve dosya takibi gerektiren birimlerde görevli personelin zamanı verimli kullanmasının önemine işaret eden seminerde, anlama düzeyini koruyarak okuma hızını artırma metotları üzerinde duruldu. Eğitmen Yusuf Güler, odaklanma sorunları ve metin takibinde yaşanan zorlukların aşılması için klasik okuma kalıpları ile modern hızlı okuma teknikleri arasındaki farkları somut örneklerle paylaştı.

Uygulamalı Göz Egzersizleri ve Odaklanma Teknikleri

Eğitim programı, personelin dikkat ve konsantrasyon becerilerini ölçümleyen uygulamalı çalışmalarla devam etti. Katılımcılar, göz koordinasyonunu güçlendiren egzersizler eşliğinde metin analizi yaparak teknikleri pratiğe dönüştürdü.

Seminer bünyesinde personele aktarılan temel başlıklar şu şekilde sıralandı:

Metin tarama ve ana fikir tespit etme pratikleri,

Okuma hızını yükseltirken kavrama kapasitesini koruma yöntemleri,

Resmi evrak incelemelerinde dikkati odaklama ve zaman tasarrufu adımları,

Göz kaslarını geliştirici ve algıyı hızlandırıcı koordinasyon egzersizleri.

Hizmet Standartları Sürekli Geliştirilecek

Kurum içi eğitim faaliyetlerinin belirlenen ihtiyaç analizleri çerçevesinde aralıksız süreceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, personelin kişisel ve mesleki gelişimine yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydetti. İlçe halkına sunulan hizmetin niteliğini yukarı taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Tiryaki, kurum kültürünü güçlendiren ve hizmet standartlarını artıran adımların kararlılıkla atılacağını dile getirdi.