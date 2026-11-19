Mamak Belediyesi, pop müziğe ilgi duyan vatandaşlar için ücretsiz Pop Akademi seçmeleri düzenliyor. 18-50 yaş arasındaki adaylar, Musiki Muallim Mektebi’nde uzman eğitmenler tarafından değerlendirilecek. Seçmeleri geçen katılımcılar ücretsiz müzik eğitimi alarak konserlerde sahneye çıkma fırsatı yakalayacak. Kontenjanı sınırlı programın kayıtları Musiki Muallim Mektebi Kurs Kayıt Birimi üzerinden gerçekleştirilecek.

Şarkı söylemeyi seven, müzik yeteneğini geliştirmek isteyen ve sahneye çıkmanın hayalini kuran Ankaralılar için yeni bir fırsat doğdu. Mamak Belediyesi, Pop Akademi projesiyle yetenekli sesleri keşfetmeye hazırlanıyor.

Musiki Muallim Mektebi bünyesinde gerçekleştirilecek program, müziğe ilgi duyan yetişkinlere hem eğitim hem de sahne deneyimi kazanma imkânı sunacak. Program kapsamında düzenlenecek yetenek seçmeleri ve müzik eğitimleri ücretsiz olacak.

Profesyonel eğitmenlerin değerlendirmesinden geçecek adaylar, başarılı olmaları halinde akademinin düzenleyeceği konserlerde seyirci karşısına çıkabilecek.

Mamak Pop Akademi’ye kimler başvurabilir?

Pop Akademi seçmelerine 18 ile 50 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Geniş yaş aralığı sayesinde üniversite öğrencilerinden çalışanlara kadar farklı kesimlerden müzik tutkunları başvuru yapabilecek.

Duyuruda kontenjanın sınırlı olduğu belirtilirken daha önce müzik eğitimi almış olma şartı, ikamet koşulu ve seçmelerde uygulanacak değerlendirme ölçütleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Adayların kayıt sırasında bu koşulları öğrenmeleri mümkün.

Mamak Pop Akademi başvurusu nasıl yapılır?

Programa katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemleri için Musiki Muallim Mektebi Kurs Kayıt Birimine başvurabilecek.

Başvuru ve bilgi telefonu 0312 320 20 53.

Son başvuru tarihi ve seçmelerin gerçekleştirileceği gün henüz kamuoyuna yansıyan duyurularda belirtilmedi. Kontenjan durumunu, kayıt için gerekli belgeleri ve seçme tarihini öğrenmek isteyen adaylar bu telefon numarasından bilgi alabilecek.

Tarihi müzik okulunda eğitim fırsatı

Projenin gerçekleştirileceği Musiki Muallim Mektebi, Ankara’nın müzik ve eğitim tarihinde önemli bir yere sahip. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1924’te müzik eğitimi amacıyla kurulan yapı, tarihi özellikleri korunarak restore edildi.

Bir asrı aşan geçmişiyle dikkat çeken mekân, bugün de farklı sanat ve eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Pop Akademi programı sayesinde yeni yetenekler bu tarihi atmosferde müzikle buluşacak.

Merkezin açık adresi Demirlibahçe Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı No. 167, Mamak, Ankara.

Seçmeleri kazananlar konserlerde sahneye çıkacak

Pop Akademi’nin dikkat çeken taraflarından biri de eğitim sürecinin konserlerle desteklenecek olması. Seçmelerde başarılı olan katılımcılar, müzik alanındaki becerilerini geliştirirken seyirci karşısında performans sergileme deneyimi de yaşayabilecek.

Ücretsiz eğitim ve sahne fırsatını bir araya getiren program, özellikle müziğe ilgi duyan ancak eğitim maliyetleri nedeniyle bu hayalini erteleyen Ankaralılar için yeni bir seçenek sunuyor.