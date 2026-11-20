TravelExpo Ankara kapsamında ATO Congresium alanında organize edilen Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi, düzenlenen resmi açılış töreniyle kapılarını açtı. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile ATİS Fuarcılık iş birliğinde hayata geçirilen organizasyon, 19-21 Kasım tarihleri arasında Türk dünyasının zengin mutfak mirasını başkentte sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle buluşturuyor.

Türk Dünyası Mutfak Kültürü ve Etkinlik Programı

Zirve boyunca 20'yi aşkın ülkenin geleneksel tatları ürün sunumları, uygulamalı mutfak atölyeleri ve gastronomi söyleşileriyle katılımcılara tanıtılıyor. Program kapsamında Özbek pilavı, mercimek çorbası, çibörek ve reyhan şerbeti gibi ortak lezzetler hazırlanarak İpek Yolu mutfak mirası ve geleneksel tariflerin geleceğe taşınması hedefleniyor.

Geleneksel tariflerin korunması ve geleceğe aktarılmasına yönelik uzman oturumları

Farklı coğrafyaların yöresel lezzetlerine ait uygulamalı mutfak atölyeleri ve tadımlar

Ortak mutfak kültürünü ve İpek Yolu mirasını ele alan paneller

Kültür turizmini destekleyen halk dansları ve folklor gösterileri

Kültür Turizmi ve Ankara'nın Küresel Turizm Potansiyeli

Fuarın açılışında konuşan ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, bu yıl fuarda ilk kez kültür turizmine ağırlık verdiklerini, el sanatları ve müzelerin de tanıtıldığını belirtti. Toplam 130 katılımcının yer aldığı organizasyonda üç gün boyunca zengin etkinliklerin süreceğini aktaran Aygül, hedeflerinin bu buluşmayı uluslararası takvimde kalıcı hale getirmek olduğunu ifade etti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise kentin savunma sanayisi ve sağlık turizmindeki küresel gücünün yanı sıra kültürel değerleriyle de öne çıktığını vurguladı. Türkiye'nin ilk dokuz ayda 49 milyon turist ağırlayıp 51 milyar dolar gelir elde ettiğini anımsatan Baran, kişi başı geliri yükseltmek için deniz turizminin ötesine geçerek kültür ve gastronomi turizmine odaklanılması gerektiğini kaydetti. Baran, UNESCO listesine giren Gordion ve Arslanhane Camii gibi zenginliklerin kent turizmini daha da büyüteceğini dile getirdi.

Yerel Ürünlerin Korunması ve Menülerde Başkent Vurgusu

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, yerel üretimin ve coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının mutfak kimliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Başkentteki otel ve restoran menülerinde en az iki Ankara yemeğine yer verilmesi çağrısında bulunan Açıköz, yerli kültüre sahip çıkmanın ve Türk dünyasının lezzetlerini yaşatmanın gastronomi turizmini doğrudan güçlendireceğini belirtti.