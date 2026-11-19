Çubuk’ta kamu hizmetlerinin daha modern ve erişilebilir binalarda sunulması için yeni yatırım hazırlıkları başladı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Kaymakam Vehbi Bakır, teknik ekiplerle bir araya gelerek yeni kaymakamlık binası başta olmak üzere ilçede planlanan kamu yatırımlarını değerlendirdi. Projenin yer tahsisi, mimari planlaması ve inşaat takvimi gündeme alındı.

Ankara’nın gelişen ilçelerinden Çubuk’ta, artan nüfusun ve değişen ihtiyaçların karşılanması amacıyla kamu hizmet binalarının yenilenmesi gündeme geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Kaymakam Vehbi Bakır, teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçeye kazandırılması planlanan yatırımları ele aldı.

Görüşmenin merkezinde yeni Kaymakamlık Hizmet Binası yer aldı. Projenin mimari özellikleri, yer tahsisi ve yapım sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

Yeni Çubuk Kaymakamlık binası nasıl olacak?

Planlanan kamu yatırımlarında vatandaşların işlemlerini daha rahat gerçekleştirebileceği, modern ve erişilebilir hizmet alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Özellikle yaşlıların, engelli vatandaşların ve hareket güçlüğü yaşayan kişilerin kamu kurumlarına erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler önem taşıyor.

Yeni hizmet binasının, kamu hizmetlerinin daha koordineli yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Farklı işlemler için kurumlara başvuran vatandaşların ihtiyaçları da projenin planlanmasında dikkate alınacak.

Binanın mimari ayrıntıları, kat sayısı ve bünyesinde hizmet verecek kamu birimlerinin kesin listesi henüz açıklanmadı.

Çubuk’un geleceği için yeni yatırımlar gündemde

İlçenin kamu hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları daha önce Ankara Valiliğinin de gündemine gelmişti. Ankara Valisi Yakup Canbolat, 27 Ağustos 2026 tarihinde Çubuk’a gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakam Vehbi Bakır’dan devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi almıştı.

Vali Canbolat, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve koordineli yürütülmesinin önemine dikkat çekmişti.

Kasım ayında gerçekleştirilen yeni değerlendirme toplantısı ise ilçenin idari altyapısına yönelik hazırlıkları yeniden gündeme taşıdı.

Yeni kaymakamlık binası nereye yapılacak?

Çubuk sakinlerinin merak ettiği konuların başında yeni hizmet binasının nerede inşa edileceği geliyor.

Projenin yer tahsisine ilişkin değerlendirmeler yapılırken kesin konum, yatırım bedeli ve temel atma tarihi henüz kamuoyuna duyurulmadı. İnşaatın başlayacağı tarih de hazırlıkların tamamlanmasının ardından netleşecek.

Yeni kamu binalarına yönelik yatırımların hayata geçirilmesiyle Çubuk’un daha düzenli, erişilebilir ve çağdaş bir yönetim merkezine kavuşması hedefleniyor.