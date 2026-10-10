Altındağ Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezleri, yeni eğitim döneminde çocuk ve gençlerin büyük ilgisini çekti. Farklı alanlarda sunulan ücretsiz kurslara 7 bin kişi kayıt yaptırdı. Öğrenciler bu merkezlerde hem derslerine destek buluyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, yeni eğitim döneminde çocuk ve gençlerden yoğun ilgi gördü. Merkezlerin düzenlediği ücretsiz kurs programlarına toplam 7 bin kişi kayıt yaptırarak hem akademik gelişimlerine katkı sağladı hem de kişisel yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gençlik merkezlerinin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirterek tüm Altındağlı gençleri bu imkanlardan faydalanmaya davet etti.

Sunulan Kurs Branşları ve Eğitim İmkanları

Altındağ Gençlik Merkezleri, öğrencilerin okul derslerine destek olmanın yanı sıra, ilgi alanlarına yönelik zengin bir kurs yelpazesi sunuyor. Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve İngilizce gibi akademik dersler en çok talep görenler arasında. Ayrıca spor, resim, satranç ve el sanatları gibi alanlarda da eğitimler veriliyor.

Matematik

Fen Bilgisi

Türkçe

İngilizce

Spor

Resim

Satranç

El Sanatları

Gitar

Halk Müziği

Drama

El Becerileri

Yeni eğitim döneminde 60 branşa ulaşan programda gitar, halk müziği ve drama gibi farklı alanlar da bulunuyor. Merkezlerde kütüphane, bilgisayar ve internet erişimi gibi modern olanaklar da öğrencilerin kullanımına sunuluyor. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni branşların eklenmesi planlanırken, tüm eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.

Öğrenci Gelişimine Çok Yönlü Katkı

Gençlik merkezleri, sadece akademik destek sağlamakla kalmayıp, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sunuyor. Düzenlenen geziler, etkinlikler ve seminerler sayesinde öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurma ve sosyalleşme fırsatı buluyor.

Başkan Ve