Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2026-2027 eğitim dönemine büyük bir ilgiyle başladı. Eğitimden spora, sanattan sosyal gelişime kadar 60 farklı branşta açılan kurslara toplam 7 bin çocuk ve genç kayıt yaptırdı. Merkezler, öğrencilere ders desteğinin yanı sıra kültürel ve sosyal gelişim imkanları da sunuyor.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine yoğun bir katılımla başladı. İlçedeki gençlerin eğitim, spor, sanat ve sosyal gelişimlerine katkı sunan merkezlere, bu dönemde tam 7 bin çocuk ve genç kayıt yaptırdı. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, gençlik merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatında önemli bir dönüşüm yarattığını ve onları daha başarılı, özgüvenli bireyler haline getirdiğini vurguladı. Başkan Tiryaki, tüm gençleri bu imkanlardan faydalanmaya davet etti.

Gençlik Merkezlerinde Sunulan Branşlar ve Destekler

Altındağ Gençlik Merkezleri, gençlerin hem akademik başarılarını artırmayı hem de ilgi alanlarını geliştirmeyi hedefleyen geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Yeni dönemde 60 farklı branşta eğitim veren merkezler, gençlerin çok yönlü gelişimine olanak tanıyor.

Merkezlerde en çok ilgi gören kurslar arasında okula yönelik destek programları yer alıyor. Öğrenciler özellikle aşağıdaki branşlarda yoğun ilgi gösteriyor:

Matematik

Fen Bilgisi

Türkçe

İngilizce

Ders desteklerinin yanı sıra, çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan spor, sanat ve el becerisi kursları da büyük ilgi görüyor. Bu kurslar arasında el sanatları, resim, satranç, gitar, halk müziği ve drama gibi çeşitli alanlar bulunuyor. Kursların tamamı ücretsiz olarak sunulurken, merkezlerdeki kütüphane, bilgisayar ve internet imkanlarından da faydalanılabiliyor.

Gençlik Merkezlerinin Sosyal ve Kültürel Katkıları

Altındağ Gençlik Merkezleri, gençlerin yalnızca akademik ve sanatsal gelişimine değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimlerine de önemli katkılar sağlıyor. Düzenlenen etkinlikler ve imkanlar sayesinde gençler sosyalleşme fırsatı buluyor.

Başkan Tiryaki, gençlerin bu merkezlerde yeni arkadaşlıklar kurduğunu, bilgi edindiğini ve sosyalleştiğini belirtti. Merkezler aracılığıyla sinema, tiyatro, sergi, konser ve müze gezileri düzenlenerek gençlerin yaşadıkları şehrin kültürel ve sanatsal etkinliklerine aktif katılımı teşvik ediliyor. Başkan Tiryaki, gençlik merkezlerinin veliler için de büyük bir rahatlık sağladığını, ailelerin çocuklarının güvenli ve verimli bir ortamda bulunduğunu bilerek gözlerinin arkada kalmadığını ifade etti. Ayrıca, merkezlerde yetenekli çocukların belirlenerek spor ve sanata yönlendirilmesinin, onların eğitim hayatındaki başarılarını da olumlu yönde etkilediği gözlemleniyor.