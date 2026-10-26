Altındağ Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Beşikkaya Tekvando Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Tekvando Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu. Kıyasıya mücadele eden genç sporcular minderde ter dökerken, turnuva sonunda dereceye giren başarılı isimler madalyalarına kavuştu.

Türkiye'nin en büyük milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkusu başkent Ankara'nın dört bir yanında heyecanla kutlanmaya devam ederken, sporun birleştirici gücü Altındağ'da zirveye ulaştı. Başkentte yerel yönetimlerin öncülüğünde gerçekleştirilen anlamlı etkinlikler kapsamında, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Tekvando Turnuvası", renkli ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı.

Genç yeteneklerin azmini ve spor sevgisini gözler önüne seren turnuvanın adresi Beşikkaya Tekvando Salonu oldu. Altındağlı sporcuların mindere çıkarak kıyasıya rekabet ettiği organizasyon, hem ailelerden hem de sporseverlerden büyük ilgi gördü. Cumhuriyet’in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü sporun dinamizmiyle kutlayan genç taekwondocular, gösterdikleri performansla izleyenlerin göğsünü kabarttı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu: Dostluk ve Rekabet Bir Arada

Gün boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalarda, sporcular kürsüye çıkabilmek için ter döktü. Farklı kilo ve yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvanın sonunda dereceye giren isimler netleşti:

37 Kilo Erkekler Kategorisi: Yusuf Talha Çoban birinci olurken, Atakan Danışkan ikinciliği, Mustafa Çınar üçüncülüğü, Ömer Bakar ise dördüncülüğü elde etti.

30 Kilo Kategorisi: Kaan Danışkan altın madalyanın sahibi olurken, Murat Ambar gümüş, Muhammed Ambar ise bronz madalya kazandı.

37 Kilo Kızlar Kategorisi: İkra Eser birinci sıraya adını yazdırırken, Emine Naz Demirel ikinci, Esila Gül Göysen üçüncü, Zeynep Toprak ise dördüncü oldu.

50 Kilo Kızlar Kategorisi: Yaren Pektezel zirvenin sahibi olurken, Defne Önal ikinci, Aslı Akdoğan üçüncü, Edanur Karaca ise dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonlardan Gurur Dolu Sözler

Turnuvada 37 kilo erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcu Yusuf Talha Çoban, zaferin ardından duygularını şu sözlerle paylaştı: "Final müsabakasında birinci olduğum için çok mutluyum, gurur doluyum. İkinci olan arkadaşımı da tebrik ediyorum. Başarmanın sırrı inançlı olmak ve çok çalışmak... Bizi her zaman destekleyen eğitmenlerimize çok teşekkür ederim. Cumhuriyet'in genç sporcuları olarak bu müsabakaya katılmak ve zaferle ayrılmak beni daha çok gururlandırdı. Cumhuriyetimize yakışan bir müsabaka oldu. Tüm sporcu arkadaşlarım adına Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını tebrik ediyor, daha nice yıllar diliyorum."

Başkan Veysel Tiryaki'den Gençlere Tam Destek

Turnuvaya katılan tüm genç sporcuları başarılarından dolayı yürekten kutlayan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, organizasyonun ruhuna vurgu yaptı. Başkan Tiryaki açıklamasında, "29 Ekim kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz müsabakada, gençlerimiz dostluk içerisinde bir yarışmaya imza attı. Her biri Cumhuriyetimize yakışan sporcular olduklarını gözler önüne serdi" dedi.

Gençlerin yetişmesinde emek harcayan antrenörlere ve öğretmenlere de teşekkür eden Tiryaki, "Müsabakaya katılan tüm sporcu evlatlarımızı, onların yetişmesi için emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Tüm gençlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. Altındağ'da sporun ve gençliğin desteklenmeye devam edeceği mesajı verilirken, turnuva çekilen hatıra fotoğrafları ve coşkulu kutlamalarla sona erdi.