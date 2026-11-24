Ankara'da yürütülen siber denetim faaliyetleri kapsamında suç unsuru barındıran 407 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Kasım tarihlerinde incelenen adresler, gerekli işlemler için Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

Başkentte internet ortamında işlenen suçlarla mücadele amacıyla aralıksız sürdürülen siber takip çalışmaları neticesinde yüzlerce zararlı internet sitesi engellendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı sanal devriye faaliyetleri doğrultusunda, mevzuata aykırı içerik ve faaliyet barındırdığı tespit edilen toplam 407 internet sitesine yönelik idari yaptırım süreci başlatıldı.

Siber Denetimlerde Tespit Edilen Siteler ve Suç Dağılımı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 16-22 Kasım tarihleri arasında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı bahis, oltalama dolandırıcılığı ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 407 platform resmi makamlara bildirildi.

Sanal ortamdaki kanun dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen teknik incelemeler neticesinde oluşturulan ihlal verileri şu şekildedir:

Yasa Dışı Bahis Siteleri: Kumar oynanmasına zemin hazırlayan ve bahis imkanı sunan 342 internet sitesi,

Kumar oynanmasına zemin hazırlayan ve bahis imkanı sunan 342 internet sitesi, Oltalama Yöntemiyle Dolandırıcılık: Kullanıcıların kişisel bilgilerini hedef alarak haksız kazanç sağlamaya çalışan 5 internet sitesi,

Kullanıcıların kişisel bilgilerini hedef alarak haksız kazanç sağlamaya çalışan 5 internet sitesi, Müstehcen İçerik Yayınları: Genel ahlaka aykırı ve kanunen yasaklı paylaşımlarda bulunan 60 internet sitesi.

Erişim Engeli Kararları ve Yasal Süreç

Yetkili kolluk birimlerince 7 gün 24 saat kesintisiz yürütülen siber devriye çalışmalarıyla belirlenen ihlaller, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt altına alındı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık amaçlı 347 site ile müstehcen yayın yaptığı kanıtlanan 60 adres olmak üzere toplam 407 internet platformu, derhal erişim engeli uygulanması maksadıyla Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

İhlal Türü Tespit Edilen Site Sayısı Uygulanan Yasal İşlem Yasa Dışı Bahis ve Kumar 342 Erişim Engeli Bildirimi Oltalama (Phishing) Dolandırıcılığı 5 Erişim Engeli Bildirimi Müstehcen İçerikli Paylaşımlar 60 Erişim Engeli Bildirimi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların sanal dünyadaki güvenliğini tehdit eden yasa dışı oluşumlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Siber ortamda halkın can ve mal güvenliğini hedef alan suç unsurlarının engellenmesine dönük operasyonel takiplerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.