Altındağ Belediyesi, vatandaşların sofralarına gelen ekmeğin hijyenik ve güvenilir koşullarda üretilmesini sağlamak amacıyla fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından üretimden gramaj kontrolüne kadar titizlikle yürütülen bu çalışmalar, ilçe genelinde halk sağlığını koruma kararlılığını açıkça ortaya koyuyor.

Vatandaşların günlük yaşamında en temel besin maddesi olan ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesi, yerel yönetimlerin en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Altındağ Belediyesi, bu bilinçle hareket ederek ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerini artırmış durumdadır. Zabıta Müdürlüğü ve gıda denetim ekipleri koordinasyonunda yürütülen bu operasyonlar, işletmelerin belirlenen yasal ve hijyenik standartlara tam uyum sağlamasını hedeflemektedir.

Fırınlarda Gerçekleştirilen Titiz Kontrollerin Detayları

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sırasında fırınların iç mekânı ve çalışma alanları en ince detayına kadar incelenmektedir. Yapılan başlıca kontroller şu unsurları kapsamaktadır:

Üretim ve Depolama Alanları: Un, su, maya ve diğer hammaddelerin saklandığı depolar ile ekmeğin yoğrulup pişirildiği alanların hijyenik şartlara uygunluğu incelenmektedir.

Ekmek Gramajı Kontrolleri: Tüketicilerin haklarının korunması amacıyla ekmeklerin tartımları yapılarak belirlenen gramaj standartlarına uyup uymadığı denetlenmektedir.

Ruhsat ve Fiyat Tarifeleri: İşletmelerin yasal çalışma izinleri, iş yeri açma ruhsatları ve güncel fiyat tarifelerinin görünür yerlerde olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Ekipman ve Personel Hijyeni: Hamur hazırlama makinelerinden fırın tepsilerine kadar kullanılan tüm ekipmanların temizlik durumu ve personelin hijyen kurallarına riayet edip etmediği gözden geçirilmektedir.

Başkan Veysel Tiryaki'den Halk Sağlığı Vurgusu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşların sağlığının her şeyden üstün olduğunu belirterek denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizmiştir. Başkan Tiryaki, halk sağlığının korunması hususunda asla taviz vermeyeceklerini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştur:

Öncelikli Hedef: Vatandaşların sofralarına ulaşan ekmeğin tamamen sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilmesi büyük önem taşımaktadır.

Düzenli Sürdürülecek Denetimler: Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki tüm fırınları periyodik olarak denetlemeye devam edecektir.

Vatandaş Katkısı: İlçe sakinleri, karşılaştıkları her türlü olumsuz durumu Altın Masa Çağrı Merkezi ve resmi iletişim kanalları üzerinden bildirebilirler.

Vatandaşlar İçin İletişim ve İhbar Kanalları

Altındağ Belediyesi, fırınlarda karşılaşılan aksaklıkların veya hijyen problemlerinin hızlıca çözüme kavuşturulması için vatandaşların duyarlılığına büyük önem vermektedir. İlçeyi daha yaşanabilir ve güvenli kılmak adına paylaşılan iletişim hatları şu şekildedir:

Çağrı Merkezi: 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi

WhatsApp İhbar Hattı: 0552 444 39 19 numaralı hat

Sosyal Medya Kanalları: Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de tüm görüş ve talepler iletilebilmektedir.





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