Keçiören Belediyesi, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla Şehit Enes Demir Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir yangın ve afet bilinci eğitimi düzenledi. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen programla, olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve hayat kurtaran güvenlik kuralları aktarıldı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması ve olası afetlerle mücadelede erken eğitimin ne denli hayati önem taşıdığı gerçeği, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarını hızlandırmasını sağlıyor. Toplumsal farkındalığı artırmak, can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla projeler üreten Keçiören Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında hayata geçirilen bu özel program, geleceğin teminatı olan çocukların afetler karşısında bilinçlenmesini hedefliyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından koordine edilen eğitimlerin adresi Şehit Enes Demir Ortaokulu oldu. Okul yönetiminin, öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, teorik bilgilerin yanı sıra gerçeği aratmayan uygulamalı çalışmalar da katılımcılarla buluştu.

Yangın Anında Doğru Müdahale Yöntemleri Anlatıldı

Olası bir yangın felaketi karşısında saniyelerin bile büyük önem taşıdığı bilinciyle hareket eden uzman ekipler, öğrencilere acil durumlarda soğukkanlı kalmanın püf noktalarını aktardı. Okul ortamında veya günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek için çocuklara rehberlik eden eğitimde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Yangınların Çıkış Nedenleri: Elektrik kontakları, ısıtıcılar ve ev içi ihmaller gibi yaygın risk faktörlerinin önceden nasıl tespit edileceği detaylıca anlatıldı.

Güvenlik Kuralları ve Panik Yönetimi: Yangın anında binanın nasıl tahliye edileceği, dumandan etkilenmemek için hangi pozisyonun alınacağı ve panik yapmadan hareket etmenin hayat kurtarıcı önemi vurgulandı.

Doğru Müdahale Yöntemleri: Başlangıç aşamasındaki küçük çaplı yangınlara hangi ekipmanlarla ve nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Yangın Söndürme Ekipmanları: Yangın tüplerinin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı, pim çekme ve doğru püskürtme teknikleri öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla tatbikat şeklinde deneyimlendi.

Erken Yaşta Afet Bilinci ile Güvenli Yarınlar

Çocukların erken yaşta edindikleri bilgileri refleks haline getirebildiği bilinciyle düzenlenen bu tür eğitimler, toplum genelinde bir güvenlik kültürü oluşturulmasında kritik bir rol oynuyor. Teorik anlatımların pratik becerilere dönüştürüldüğü bu anlamlı program sayesinde, öğrenciler olası tehlike anlarında nasıl hareket edeceklerini artık çok daha iyi biliyorlar.

Keçiören Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında bu tür bilinçlendirme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Can ve mal güvenliğini korumaya yönelik projelere büyük önem veren belediye, toplumun her kesimini afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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