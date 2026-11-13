Malatya'da meydana gelen S-70 tipi askeri helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın acı haberi memleketi Ankara'yı yasa boğdu. 37 yaşında ve bir çocuk babası olan şehidimizin Sincan'daki evine Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri tarafından taziye çadırları kuruldu.

Türkiye'yi derinden sarsan askeri havacılık kazası, 12 Kasım 2026 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde bulunan 4 kahraman askerimiz şehit oldu.

Yürekleri yakan bu acı olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan resmi taziye mesajıyla şehitlerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Şehit düşen askerler arasında yer alan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şahadet haberi, tüm ülkeyi ve görev yaptığı silah arkadaşlarını derin bir üzüntüye gark etti.

Ankara Sincan'da Büyük Yas ve Vefa

Kahraman pilotun şehadet haberi, başkentte yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde ikamet eden şehidin ailesinin evi ve sokağı, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Vatandaşların ve komşuların akın ettiği sokakta, belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Başkent halkı, vatan savunmasında canını feda eden evladına sahip çıkarak başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar Hakkında Bilinenler

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göklerde fedakarca görev yapan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, meslek hayatı boyunca pek çok kritik görevde ve operasyonda üstün başarılar sergilemiş örnek bir subaydı. Malatya'daki uçuş görevi sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Binbaşı Pınar hakkında öne çıkan temel bilgiler şu şekildedir:

Yaşı ve Medeni Hâli: Şehit pilot 37 yaşındaydı ve evli olup bir çocuk babasıydı .

Askeri Görevi: TSK bünyesinde Kara Pilot Binbaşı rütbesiyle Türk hava sahasının ve sınırların korunmasında aktif rol alıyordu.

Şehadet Yeri: Malatya , Yeşilyurt , Samanköy mevkiinde meydana gelen S-70 tipi helikopter kazası.

Memleketi ve Defin Süreci: Aslen Ankaralı olan şehidimizin naaşı, memleketinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Malatya'daki kaza kırım olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan idari ve adli incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.