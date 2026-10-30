Altındağlı gençler, Cumhuriyet’in 103. yılı kapsamında Altın Mekan Kütüphanesi’nde buluştu. “Cumhuriyet’in Ankara’sı: Kent, Kültür ve Hafıza” programında Atatürk Sergisi açıldı, Cumhuriyet tarihinden 103 ismin bulunduğu pano incelendi. Video gösteriminin ardından İlber Ortaylı’nın “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” kitabı değerlendirildi. Etkinlikte Ankara’nın kuruluş dönemindeki rolü ve Altındağ’ın tarihsel mirası da gençlerin katılımıyla birlikte ele alındı.

Altındağ’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gençlerin hazırladığı tarih ve kültür odaklı bir programla devam etti. “Cumhuriyet’in Ankara’sı: Kent, Kültür ve Hafıza” başlıklı etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlendi.

Altındağ Belediyesi kütüphanelerine üye gençlerin hazırladığı programın adresi, Başkent Millet Bahçesi içerisindeki Altın Mekan Kütüphanesi oldu. Gençlerin ilgi gösterdiği etkinliğe Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup da katıldı. Sergi, video gösterimi ve kitap değerlendirmesini bir araya getiren programda Cumhuriyet tarihi, Ankara’nın kent kimliğiyle birlikte ele alındı.

Program Atatürk Sergisi ile başladı

Etkinliğin ilk bölümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından kesitler sunan Atatürk Sergisi açıldı. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar, sergideki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar üzerinden başlayan program, gençlere tarihsel kişilikleri ve dönemleri görsel malzemelerle değerlendirme imkânı sundu. Böylece Cumhuriyet’in yıl dönümü, yalnızca konuşmalarla anılan bir tarih olmanın yanında, belgeler ve görüntüler üzerinden üzerinde düşünülen bir konuya dönüştü.

Sergi ziyareti, etkinliğin sonraki bölümlerinde ele alınacak kuruluş sürecine de başlangıç oluşturdu. Atatürk’ün yaşamına ilişkin kesitlerin ardından Cumhuriyet tarihindeki farklı isimlere ve olaylara geçildi.

Cumhuriyet tarihinden 103 isim aynı panoda

Programda, Cumhuriyet tarihine damga vuran 103 önemli ismin yer aldığı pano da ziyaret edildi. Yıl dönümünün sayısıyla ilişkilendirilen bu çalışma, Cumhuriyet tarihini farklı kişilerin katkıları üzerinden hatırlamaya odaklandı.

Katılımcılar, sergi fotoğraflarının ardından panodaki isimleri inceleme fırsatı buldu. Etkinlik böylece tek bir anlatım biçimiyle sınırlı kalmadı; fotoğraflar, isimler ve video içeriği birbirini tamamlayan bölümler olarak sunuldu.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan video gösteriminde ise bu tarihsel dönüm noktasının önemi ele alındı. Görsel içerikler, programın kitap değerlendirmesine uzanan akışını destekledi.

İlber Ortaylı’nın kitabı soru-cevapla değerlendirildi

Etkinliğin son bölümünde İlber Ortaylı’nın “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” adlı eseri üzerine kitap değerlendirmesi yapıldı. Soru-cevap biçiminde gerçekleştirilen bu bölüm, gençlerin konuyu dinlemenin yanında tartışmaya katılmasına da alan açtı.

Haber görseli

Kitap tahlili, kütüphane buluşmasının okuma odaklı yönünü oluşturdu. Cumhuriyet’in kuruluşuna ve tarihsel önemine ilişkin program, bir eser üzerinden sorular sorularak sürdürüldü.

Gençlerin hazırladığı etkinlikte sergiyle başlayan tarih yolculuğunun kitap değerlendirmesiyle tamamlanması, okuma, görsel inceleme ve karşılıklı konuşmayı aynı programda buluşturdu. Bu yapı, kütüphanenin bir etkinlik ve tartışma alanı olarak kullanılmasına da örnek oluşturdu.

Ahu Özyakup’tan Altındağ’ın tarihsel yerine vurgu

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup, gençlerle böyle bir programda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmasında Altındağ’ın Cumhuriyet döneminin Ankara’sındaki önemine dikkat çekti.

Birinci ve İkinci Meclis gibi kültür varlıklarının ilçede bulunduğunu hatırlatan Özyakup, Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki birçok ismin Hamamönü ve Ulus çevresinde yaşadığını belirtti. Bu tarihsel bağ nedeniyle Altındağ’ın başkent açısından özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Özyakup’un açıklamaları, etkinliğin “kent, kültür ve hafıza” başlığıyla da örtüştü. Programda Cumhuriyet tarihi yalnızca ülke ölçeğinde ele alınmadı; Ulus, Hamamönü ve Meclis yapıları üzerinden Ankara’nın yerel hafızasıyla ilişkilendirildi. Altın Mekan Kütüphanesi’ndeki buluşma, gençlerin yaşadıkları kentin geçmişine bu çerçeveden bakmasına imkân sağladı.