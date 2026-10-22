Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Şair Baki Kültür Merkezi'nde mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla iç içe olmanın önemine vurgu yapan Tiryaki, 8 farklı noktada tamamlanan 15 yeni yatırımın yakında açılacağının müjdesini verirken, ilçede başlatılan temizlik seferberliğine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin en temel sorumluluklarının başında, halkın sesine kulak vermek, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla güçlü bir gönül bağı kurmak geliyor. Başkentin köklü ve dinamik ilçelerinden biri olan Altındağ, bu anlayışın en güzel örneklerinin sergilendiği kapsamlı buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, ilçe genelinde geleneksel hale gelen mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini ve vizyonunu paylaştı.

Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ve çok sayıda mahalle muhtarı yoğun katılım sağladı. Salonu dolduran vatandaşların gösterdiği ilgi, yerel yönetim ile halk arasındaki güçlü dayanışmanın en net göstergesi oldu.

"Belediyecilik Vatandaşlarla İç İçe Olmayı Gerektirir"

Programda yaptığı konuşmada Altındağ'ın büyük ve güçlü bir aile olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, vatandaşlardan gelen her türlü görüş ve öneriye büyük değer verdiklerini belirtti. Gönderilen notların tamamını bizzat okuduğunu ifade eden Tiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her nerede olursa olsun, sizlerden bana iletilen notları mutlaka okuyorum. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde, vatandaş odaklı hizmetin yanında, sevgi ve saygı var. Sizlerle kurduğumuz gönül bağı bizim için çok değerli... Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalarda sizlerle bir araya gelmek, sohbet etmek bizi çok mutlu ediyor."

8 Farklı Noktada 15 Yeni Yatırım Çok Yakında Açılıyor

Konuşmasında Altındağlılara yeni projelerin müjdesini veren Başkan Tiryaki, ilçenin çehresini değiştirecek yatırımların tamamlandığını duyurdu. Hizmet zincirine yenilerini eklemek için aralıksız çalıştıklarını belirten Tiryaki, "8 farklı mahallede 15 yatırımın inşaatını tamamladık. Bunları birbiri ardına açacağız. Sonra yine mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek müjdeyi verdi.

Kültür Gezileri ve Sosyal İmkanlar Genişliyor

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlerin vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Dr. Veysel Tiryaki, kültür gezilerinin artarak devam edeceğini söyledi. Geziler sonrasında katılımcılardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, rotaların genişletileceğini müjdeleyerek tüm ilçe sakinlerini mahallelerde hizmet veren kültür merkezlerine üye olmaya davet etti.

Temizlik Seferberliğine Vatandaşlardan Tam Destek

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Altındağ genelinde başlatılan çevre ve temizlik hamlesi oldu. İlçe sakinlerinin temizlik seferberliğine gösterdiği duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Altındağ'da çok büyük bir temizlik seferberliği başlattık. Bu seferberliğe sizlerden büyük destek geldi. Temizlik konusunda özen gösteren, duyarlı davranan ve bu çabamıza katkı sağlayan her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çöplerimizi saatinde ve ağzı bağlı çöp torbalarında dışarıya çıkarmaya, yerlere çöp atmamaya devam edelim. Birbirimize örnek olalım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, mahallemizi de öyle temiz tutalım. Bize temizlik yakışır."

Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Altındağ'da yürütülen projelerin halkın doğrudan katılımıyla şekillendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, yeni yatırımların heyecanı şimdiden ilçe genelinde yayılmaya başladı.