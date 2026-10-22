Altındağ Belediyesi kreşlerinde öğrenim gören minik öğrenciler için kapsamlı ağız ve diş sağlığı taraması başlatıldı. Zehra Sena Gültekin Kreşi'nde gerçekleştirilen ilk taramaya katılan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, çocukların heyecanına ortak olarak miniklere özel diş sağlığı seti hediye etti ve projeye tüm kreşlerde devam edileceğini müjdeledi.

Yerel yönetimlerin toplum sağlığına ve geleceğin teminatı olan çocukların gelişimine yönelik hayata geçirdiği projeler, toplumsal kalkınmanın en sağlam temelini oluşturuyor. Çocukların henüz erken yaşlarda doğru alışkanlıklar kazanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ailelerin bu süreçte bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşıyor. Başkentin örnek projeleriyle adından söz ettiren Altındağ Belediyesi, bu anlayışla çocukların yüzünü güldürecek ve sağlık bilincini artıracak çok anlamlı bir projeye imza attı.

Altındağ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerde öğrenim gören minik öğrenciler, uzman hekimler eşliğinde detaylı bir ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

Zehra Sena Gültekin Kreşi'nde Başlayan Kapsamlı Taramalar

Çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini ilke edinen Altındağ Belediyesi, miniklerin diş sağlığını koruma altına almak için başlattığı tarama programının ilk durağını Zehra Sena Gültekin Kreşi olarak belirledi. Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ile Ulucanlar 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Gülben Yıldırım Akgeyik katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

Uzman diş hekimlerinin titizlikle yürüttüğü muayenelerde, çocukların mevcut diş sağlıkları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Erken yaşta diş hekimi korkusunu yenmek, çocuklara doğru fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve düzenli muayene bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, tedavi gerektiren miniklerin durumları ailelerine ve öğretmenlerine ayrıntılı olarak aktarıldı.

Başkan Dr. Veysel Tiryaki: "Çocuklarımızın Sağlığı Bizim İçin Çok Önemli"

Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, miniklerin neşesine ortak oldu. Çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli... Onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu taramalar sayesinde evlatlarımızın diş sağlığını kontrol ederken, erken yaşta sağlık bilinci kazanmalarına da katkı sağlıyoruz. Emeği geçen tüm hekimlerimize teşekkür ediyorum."

Başkan Tiryaki, Zehra Sena Gültekin Kreşi'nde başlatılan bu koruyucu sağlık taramalarının Altındağ genelindeki diğer tüm kreşlerde de aralıksız olarak devam edeceğini müjdeledi.

Miniklere Özel Diş Sağlığı Seti Hediyesi

Etkinliğin en renkli anlarından biri ise minik öğrencilere yapılan sürprizler oldu. Uzman hekimlerin gerçekleştirdiği muayenelerin ardından Başkan Veysel Tiryaki, çocukların diş sağlığına özen göstermelerini teşvik etmek amacıyla miniklere özel hazırlanan ağız ve diş sağlığı setleri hediye etti. Hediyelerini büyük bir sevinçle alan çocuklar, dişlerini düzenli olarak fırçalayacaklarına dair söz verdi.

Ulucanlar 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Gülben Yıldırım Akgeyik de kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, erken teşhisin çocukların ilerleyen yaşlardaki diş sağlığı sorunlarını büyük ölçüde önlediğini ifade etti.

Altındağ'da Geleceğin Sağlıklı Nesilleri Yetişiyor

Altındağ Belediyesi'nin eğitime, sosyal yaşama ve çocuk sağlığına yaptığı yatırımlar, ilçe sakinlerinden tam not almaya devam ediyor. Kreşlerde verilen kaliteli eğitimin koruyucu sağlık taramalarıyla taçlandırılması, ailelerin omuzundaki yükü hafifletirken çocukların da geleceğe daha güvenle hazırlanmasını sağlıyor. Başkan Dr. Veysel Tiryaki'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu tür projeler, başkentte sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilemeyi sürdürüyor.