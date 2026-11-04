Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz öğrenci otobüsü uygulaması, 4 farklı güzergahta binlerce öğrencinin okula güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyor. Projenin mimarı Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, düzenlenecek basın toplantısı ve durak sürpriziyle bu örnek sosyal belediyecilik hizmetinin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da yerel yönetimler eğitime ve gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlayışının en somut ve başarılı örneklerinden birini sergileyen Altındağ Belediyesi, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Eğitim öğretim döneminin başlangıcından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen ücretsiz öğrenci otobüsü uygulaması, bugün binlerce Altındağlı öğrencinin en büyük güvencesi haline gelmiş durumda.

4 Farklı Güzergahta Güvenli ve Konforlu Ulaşım

Altındağ sınırlarında ikamet eden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin okul yolundaki tüm zorluklarını ortadan kaldırmak için tasarlanan bu özel proje, toplamda 4 farklı güzergahta aktif olarak hizmet veriyor.

Karapürçek - Ulubey hattı, Karapürçek - Opera hattı, Karapürçek - Baraj hattı ve Karacaören - Opera hattı olmak üzere geniş bir ağda faaliyet gösteren otobüsler, öğrencilerin sabah saatlerinde derslerine, akşam saatlerinde ise evlerine güvenle ulaşmasını temin ediyor.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu hizmet, yalnızca fiziksel bir ulaşım kolaylığı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda artan akaryakıt ve toplu taşıma maliyetleri karşısında zorlanan ailelerin bütçelerine de büyük bir ekonomik rahatlık sağlıyor. Öğrenciler ve veliler, belediyenin sunduğu bu imkan sayesinde büyük bir yükten kurtulduklarını ifade ediyor.

Haber görseli

Haber görseli

Başkan Veysel Tiryaki'den Basın Toplantısı ve Durak Sürprizi

Eğitime ve gençlere verdiği önemle tanınan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, binlerce öğrencinin hayatına dokunan bu dev hizmetin tüm detaylarını paylaşmak üzere kameralar karşısına geçiyor. Yarın düzenlenecek olan kapsamlı basın toplantısında, projenin bugüne kadar ulaştığı başarılar ve önümüzdeki dönemde yapılacak yenilikler basın mensuplarıyla paylaşılacak.

Toplantının en dikkat çekici anlarından biri ise Başkan Tiryaki'nin gerçekleştireceği sürpriz olacak. Kısa bir mesafede otobüsü bizzat deneyimleyecek olan Başkan Tiryaki, güzergah üzerindeki duraklarda bekleyen öğrencilerle bir araya gelerek onlara sürpriz yapacak ve taleplerini dinleyecek. Gençlerin sabırsızlıkla beklediği bu buluşma, belediye ile öğrenciler arasındaki sıcak bağı bir kez daha gözler önüne serecek.

Uygulamadan Kimler ve Nasıl Yararlanabilir?

Altındağ Belediyesi'nin sunduğu bu ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin belirli kurallara uyması gerekiyor. Altındağ'da yaşayan ve ortaokul, lise ile üniversitede eğitim gören öğrenciler, Altındağ Belediyesi'nden alacakları özel öğrenci kimlik kartı ile bu hizmetten tamamen ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Öğrenci kimlik kartı çıkartmak isteyenlerin https://ogrencikayit.altindag.bel.tr adresinde yer alan onay formunu doldurması gerekmektedir. 18 yaş altı öğrencilerin başvuruları velileri tarafından yapılırken, başvuru sürecinde en yakın Kadın Eğitim Kültür Merkezi veya Gençlik Merkezi'ndeki yetkililerden de destek alınabiliyor. Altındağ Belediyesi, eğitime verdiği bu kesintisiz destekle başkentte örnek alınmaya devam ediyor.