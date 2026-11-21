Türkiye İş Bankası, Kasım 2026 dönemi emekli maaş promosyonu tutarlarını açıkladı. Üç yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 16 bin 250 TL ile 25 bin TL arasında nakit ödeme yapılacak. Başvurular 30 Kasım 2026 tarihine kadar şubelerden ve dijital kanallardan alınacak.

Türkiye İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen vatandaşlar için Kasım 2026 dönemine ait güncel promosyon tutarlarını kamuoyuna açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan bu kampanya doğrultusunda, bankadan üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren tüm emeklilere maaş tutarına göre değişen kademeli nakit promosyon desteği veriliyor.

Kasım 2026 İş Bankası Emekli Promosyon Tutarları

İş Bankası tarafından duyurulan Kasım 2026 promosyon tarifesine göre en düşük emekli promosyon ödemesi 16.250 TL seviyesinde yer alırken, en yüksek promosyon tutarı 25.000 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen ödeme tutarları, emeklinin aldığı aylık maaş miktarına göre kademeli bir dağılım göstermektedir.

Promosyon Kademesi Nakit Destek Tutarı Taahhüt Süresi En Düşük Emekli Promosyonu 16.250 TL 3 Yıl En Yüksek Emekli Promosyonu 25.000 TL 3 Yıl

Emekli Promosyon Başvuruları İçin Son Tarih

Maaş promosyonundan yararlanmak isteyen emeklilerin 30 Kasım 2026 tarihine kadar taahhüt işlemlerini tamamlamaları zorunludur. Belirtilen tarihe kadar başvurularını eksiksiz biçimde ileten hak sahipleri, ek bir formaliteye gerek kalmaksızın belirlenen promosyon desteğini banka hesapları üzerinden nakit olarak çekebilmektedir.

Maaş Taşıma ve Promosyon Başvuru Kanalları

İş Bankası, şubelerdeki dönemsel yoğunluğu azaltmak ve emeklilere hızlı işlem kolaylığı sağlamak amacıyla birden fazla resmi müracaat kanalı sunmaktadır. Emekliler, maaş transferi ve promosyon sözleşmesi adımlarını şu kanallar aracılığıyla kolayca tamamlayabilir:

İşCep mobil bankacılık uygulaması üzerinden birkaç dakika içinde dijital onay,

İş Bankası internet şubesi aracılığıyla çevrim içi sözleşme ve taahhüt verme,

Telefon bankacılığı müşteri temsilcileri vasıtasıyla uzaktan maaş aktarım talebi,

Türkiye genelindeki herhangi bir İş Bankası şubesine kimlik kartı ile doğrudan başvuru.

İşlemlerini 30 Kasım 2026 mesai bitimine kadar sonuçlandıran emeklilerin promosyon ödemeleri, maaş aktarım onayının sisteme yansımasının ardından doğrudan hesaplarına yatırılmaktadır. Banka yetkilileri, özellikle ayın son günlerinde şubelerde oluşabilecek olası sıra beklemelerini önlemek amacıyla işlemlerin öncelikli olarak dijital kanallardan yürütülmesini önermektedir.