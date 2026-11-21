Avrupa borsaları, yapay zeka yatırımlarının kârlılığına yönelik belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla haftayı sert düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 2 gerilerken Almanya ve İtalya hisse piyasalarındaki kayıplar yüzde 2,5 seviyesini aştı.

Avrupa hisse senedi piyasaları, küresel çapta teknoloji yatırımlarının geri dönüş hızına yönelik kuşkuların artması sonucunda haftanın kapanış gününde negatif bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi günü yüzde 2 azalışla 625,65 puandan kapatırken, büyük ekonomilerin borsa endekslerinde değer kayıpları derinleşti.

Avrupa Piyasalarında Teknoloji Hisseleri Neden Düştü?

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası, yapay zeka şirketlerinin kârlılık potansiyeline yönelik piyasa kuşkularının artması ve çip sektöründeki değerleme kaygıları nedeniyle tetiklendi. Yapay zeka kuruluşu Anthropic şirketinin halka arz sonrası hisselerinde yaşanan düşüş ve ABD borsalarındaki Nvidia kaynaklı satış baskısı Avrupa genelinde çip üreticilerini doğrudan sarstı.

Sektörel satışların merkezinde yer alan ASML, Infineon ve STMicroelectronics gibi çip ve yarı iletken devleri, yatırımcıların yüksek değerlemeleri sorgulamasıyla sert geriledi. Para piyasalarında ise avro dolar paritesi TSİ 20.17 sularında yüzde 0,14 artış kaydederek 1,098 düzeyinde dengelendi.

Ülke Endekslerindeki Kapanış Değerleri

Avrupa genelindeki ana borsalar haftayı kayıpla bitirirken, en sert daralmayı sanayi ve teknoloji ağırlıklı endeksler yaşadı. Ülke bazındaki kapanış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Borsa Endeksi Kapanış Puanı Günlük Değişim Oranı Almanya DAX 40 24.802,78 -%2,60 İtalya FTSE MIB 48.703,72 -%2,48 Fransa CAC 40 7.927,75 -%1,89 İngiltere FTSE 100 10.346,34 -%1,02

Avrupa Gündemindeki Diğer Kritik Ekonomik Gelişmeler

Piyasalarda dalgalanma devam ederken, Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ve İngiltere temsilcileri kritik başlıklarda mutabakata vardı. Müzakereler neticesinde tarım ve gıda ticaretini kolaylaştıracak, gençlerin dolaşımını destekleyecek ve karbon piyasalarını birbirine entegre edecek adımlar karara bağlandı. Birlik kurumları ayrıca finansal ürünlerin sürdürülebilirlik ilkelerini sadeleştirerek üç kategori altında toplamayı kararlaştırdı.

Makroekonomik tarafta ise Almanya Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 yükselerek Şubat 2023 döneminden bu yana en süratli tırmanışını kaydetti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ni muhtemel dış finansal şoklara karşı korumak için swap hatlarının daha erişilebilir duruma getirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini bildirdi.