ABD'de yaşama hayali kuran milyonlarca kişiyi ilgilendiren Green Card 2027 çekilişi takvimi mahkeme kararıyla netleşti. Federal mahkemenin aldığı ön tedbir kararı doğrultusunda başvuruların 1 Kasım 2026 tarihinde açılacağı duyuruldu. Kısa tutulan bu dönemi kaçırmamak ve başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmek büyük önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card (Çeşitlilik Vizesi Programı - DV) sürecine ilişkin milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce yaşanan siyasi gelişmeler ve güvenlik gerekçeleriyle askıya alınan başvurular, federal yargının devreye girmesiyle yeniden açılıyor. Adayların uzun süredir merakla beklediği 2027 dönemi başvuru takvimi netleşirken, sürecin olağandan daha dar bir takvime sıkıştırıldığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Brown Üniversitesi'nde meydana gelen olayların ardından askıya alınan yeşil kart çekilişleri, hukuk mücadeleleri sonucunda yeniden yasal zemin kazandı. San Diego federal mahkemesinde görev yapan Yargıç Jinsook Ohta'nın aldığı ön tedbir kararı doğrultusunda, 14 Ekim tarihinde kayıtların yeniden açılması yönünde resmi talimat verildi. Bu karar sonrasında binlerce başvuru sahibinin gözü Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyurulara çevrildi.

Güncellenen Green Card 2027 Takvimi Nasıl İşleyecek?

Mahkeme kararı sonrasında açıklanan güncel takvim, başvuru sahiplerine hızlı hareket etme zorunluluğu getiriyor. Normal şartlarda farklı aylara yayılan süreç, bu yıl özel bir sıkıştırma takvimiyle yürütülecek:

29 Ekim 2026: ABD Dışişleri Bakanlığı başvuru dönemini, resmi internet sitesini ve katılım şartlarını kamuoyuna duyuracak.

1 Kasım 2026: Başvurular resmi olarak internet üzerinden erişime açılacak ve en az 30 gün süreyle kabul edilecek.

3 Aralık 2026: Seçilen kişilere ilk aşama bildirimleri yapılacak.

Süreçteki bu sıkışıklık, tüm işlemlerin en geç 30 Eylül 2027 tarihine kadar tamamlanmasını zorunlu kılıyor. Normalde iki yıla yayılan vize mülakat ve onay aşamaları bu kez yaklaşık 11 aylık bir zaman dilimine sığdırılacak.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Green Card başvuruları yalnızca dijital ortamda ve tek bir resmi adres üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların dvprogram.state.gov internet sitesinde yer alan Elektronik Çeşitlilik Vizesi Formunu (E-DV, DS-5501) eksiksiz doldurması gerekiyor. Kâğıt üzerinden yapılan gönderimler, eksik bırakılan formlar veya süresi dışındaki başvurular kesinlikle kabul edilmiyor.

Form gönderim işlemi tamamlandığında sistem tarafından ekranda adaylara özel bir onay numarası (confirmation number) veriliyor. Sonuçların sorgulanabilmesi ve kazananlar arasında yer alıp olunmadığının öğrenilmesi yalnızca bu numarayla mümkün olduğundan, belgenin güvenli bir yerde saklanması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek internet yoğunluğu ve sistem çökmelerine karşı başvuruların son haftaya bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Başvuru Ücretli mi ve Kimler Katılabilir?

Çeşitlilik Vizesi programına başvuru aşamasında herhangi bir ücret talep edilmiyor. Formu doldurmak tamamen ücretsiz olup, masraflar yalnızca çekilişte hak kazanan ve mülakata çağrılan adayların vize aşamasında ödediği harçlardan oluşuyor. Dolandırıcıların "garip ödemeler" talep eden sahte sitelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Başvuru yapabilmek için iki temel şart aranıyor:

Program katılımına izin verilen bir ülkede doğmuş olmak (Türkiye listede yer alıyor).

En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da son 5 yıl içinde en az 2 yıllık uzmanlık gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak.

Evli çiftlerin her biri şartları sağlıyorsa ayrı ayrı başvuru yapabiliyor; ancak her başvuruda eş ve 21 yaş altı çocukların bilgileri eksiksiz bildirilmelidir. Birden fazla mükerrer başvuru yapan kişilerin tüm kayıtları sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor. Süreci yakından takip etmek ve hak kaybı yaşamamak adına resmi duyuruların izlenmesi tavsiye ediliyor.