Erkek arkadaşıyla çektiği videodaki "Amin amin" repliğiyle sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen Gizem Yıldız, kendisini meşhur eden o meşhur görüntüleri takipçileriyle yeniden paylaştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü fenomenin eski ve yeni hali arasındaki farka sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta erkek arkadaşıyla birlikte çektiği samimi bir videoda kullandığı "Amin amin" ifadesiyle hafızalara kazınan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak geniş bir takipçi kitlesi edinen Gizem Yıldız, sosyal medya gündemini sallamaya devam ediyor. Kamuoyunda "Amin Reis" lakabıyla tanınan genç fenomen, kendisini Türkiye çapında tanınır hale getiren o viral videoyu kendi hesabından bir kez daha takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına eklediği esprili ve sitemkar notla dikkat çeken Yıldız, kısa sürede yeniden etkileşim rekorları kırmayı başardı.

Fenomen isim, paylaştığı videonun altına düştüğü notta geçmişte aldığı eleştirilere de göndermede bulunarak, "Vallahi bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" ifadelerini kullandı. Gizem Yıldız'ın bu paylaşımıyla birlikte, videodaki doğal ve estetiksiz eski hali yeniden gündeme taşındı. Takipçileri, fenomenin ilk ünlendiği dönemdeki görüntüsü ile bugünkü görünümü arasındaki devasa farkı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Paylaşımın ardından Gizem Yıldız'ın yaşadığı fiziksel değişime dair yüzlerce yorum peş peşe geldi. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraf ve videoların altına, "Oha burnu bambaşka olmuş", "Estetik sen nelere kadirsin" ve "Kız resmen evrime gol attı" şeklinde esprili ve şaşkınlık içeren mesajlar yazdı. Ünlü olduktan sonra dış görünüşünde köklü değişikliklere giden genç fenomen, şöhreti yakaladıktan hemen sonra 1 ay içerisinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak adeta yeni bir kimliğe bürünmüştü.

Ancak Gizem Yıldız'ın bu değişim süreci her zaman pürüzsüz ilerlemedi. Estetik müdahalelerin ardından gittiği bir güzellik merkezinde yaptırdığı cilt bakımı işlemi sonrasında yüzünde ciddi yanıklar oluşan fenomen, o dönem oldukça zorlu bir iyileşme süreci geçirmişti. Yaşadığı talihsiz olayın ardından takipçilerine seslenen Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu, bir güzellik merkezine gittim ve yüzümü yaktılar" sözleriyle isyan etmişti. Uzun süren tedavilerin ardından yüzündeki yaralar tamamen iyileşen fenomen, bugün yeni imajıyla sosyal medya paylaşımlarını hız kesmeden sürdürüyor.