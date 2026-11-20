Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz kulüp bulamayan Mauro Icardi, kariyerine Avrupa'da devam etmek için sürpriz bir hamle yaptı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre serbest statüdeki Arjantinli yıldız golcü, Milan'a kendisini önerirken, transferin gerçekleşmesi için kadrodaki genç yetenek Francisco Camarda'nın geleceği bekleniyor.

Galatasaray formasıyla Türk futboluna damga vuran ve taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipteki başarılı macerasının ardından yaz transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Dört sezon boyunca Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında gösterdiği üst düzey performansla adından söz ettiren deneyimli santrfor, sözleşmesinin sona ermesinin ardından şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşma sağlamamıştı. Boşta kalan ve kariyerine üst düzey bir ligde devam etmek isteyen 33 yaşındaki futbolcu hakkında İtalyan basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, gol yollarında tecrübeli ve bitirici bir ismi kadrosunda görmek isteyen Milan'ın kapısını çalan Mauro Icardi, İtalyan devine transfer olmak istediğini iletti. Serbest oyuncu statüsünde bulunması nedeniyle herhangi bir bonservis bedeli gerektirmeyen Arjantinli golcünün bu hamlesi, çizmeme basını tarafından büyük bir yankıyla karşılandı. Ancak transferin resmiyete dökülmesi için Milan kulübünün önünde belirli bir sportif planlama ve kritik bir şart bulunuyor.

Milan yönetiminin Icardi transferine yaklaşımında en önemli etkenin, takımın genç yeteneklerinden biri olan Francisco Camarda'nın geleceği olduğu belirtiliyor. İtalyan ekibinin, genç oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi ve düzenli forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesine karar vermesi durumunda, Arjantinli yıldızı kadroya katma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Kırmızı-siyahlı kulübün teknik heyeti ve yönetim kurulu, genç oyuncunun durumunun netleşmesinin ardından Icardi hamlesi için resmi adımları atacak.

Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda unutulmaz anlara imza atan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 134 resmi karşılaşmada 77 gol atarken, 25 de asist yapma başarısı gösterdi. Toplamda 102 gole doğrudan katkı sağlayarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız oyuncunun, Serie A'ya geri dönüp dönmeyeceği ve Milan macerasının resmiyet kazanıp kazanmayacağı futbol dünyasında merakla bekleniyor.