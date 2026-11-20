Ekvador futbolunda benzeri görülmemiş bir şiddet olayına imza atan futbolcu, disiplin kurulundan en ağır cezayı aldı. Müsabaka sırasında yardımcı hakeme taş atarak kafasından yaralanmasına neden olan Jhon Perlaza, Ekvador Futbol Federasyonu tarafından 8 yıl futboldan men cezasına çarptırılırken, kararın uluslararası geçerliliği için FIFA'ya başvuruldu.

Futbol sahalarında nadir rastlanan ve sporun tüm etik değerlerini yerle bir eden çirkin olay, Ekvador'da çok sert bir cezayla sonuca bağlandı. Ekvador Futbol Federasyonu (FEF), geçtiğimiz ekim ayında Club Ciudad de Yantzaza ile Club Rio Aguarico FC arasında oynanan karşılaşmada yaşanan dehşet verici saldırıla ilgili nihai kararını kamuoyuyla paylaştı. Karşılaşmanın son dakikalarında patlak veren olay, spor camiasında büyük bir şok yaratmıştı.

Mücadelenin 96. dakikasında, Club Ciudad de Yantzaza takımının yedek kulübesinde oturan Jhon Perlaza, öfkesine yenik düşerek yerden aldığı sert bir cismi yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'e fırlattı. Doğrudan hakemin başını hedef alan bu tehlikeli ve yaralayıcı saldırı sonrasında orta hakem maçı derhal tatil etti. Sahalarda asla görmek istemediğimiz bu şiddet eylemi sonrasında emniyet güçleri ve disiplin kurulları geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Saldırı neticesinde başından ağır bir şekilde yaralanan yardımcı hakem hastaneye kaldırılarak acil bir operasyonla ameliyat edildi. Sağlık ekipleri, başarılı geçen cerrahi müdahalenin ardından hakemin sağlığına kavuşabilmesi ve sahalara dönebilmesi için en az 60 gün boyunca görev yapamayacağını rapor etti. Yaşanan bu vahim olayı tüm yönleriyle ele alan Ekvador Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Perlaza'yı fiziksel saldırı suçundan tamamen kusurlu buldu. Futbolcuya verilen cezanın 19 Ekim 2034 tarihine kadar eksiksiz olarak uygulanacağı ve hiçbir resmi organizasyonda top koşturamayacağı ilan edildi.

Yalnızca futbolcuyu değil, kulübü de çok ciddi bir mali yaptırımla karşı karşıya bırakan federasyon, olayların odağındaki Club Ciudad de Yantzaza kulübüne 2 bin dolar para cezası kesti. Ayrıca saldırıya uğrayan hakemin toplam 4 bin 369,73 dolarlık tüm hastane ve tedavi masraflarının kulüp tarafından karşılanması yönünde zorunluluk getirildi. Yaşanan bu skandalın ardından büyük bir tepki dalgasıyla karşılaşan kulüp yönetimi, olaydan sadece bir hafta sonra futbolcuyla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüp kanallarından yapılan resmi açıklamada, yapılan saldırının şiddetle kınandığı ve tüm futbol camiasından özür dilendiği bildirildi.