Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'un da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basınından yansıyan kulis bilgilerine göre, bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'ın tecrübeli futbolcuya Inter'deki yıllık 6.5 milyon euroluk kazancını aynen ödemeyi teklif ettiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve UEFA Konferans Ligi'nde iddiasını kararlılıkla sürdüren Trabzonspor, kış transfer dönemi için şimdiden büyük oynamaya başladı. Teknik direktör Thomas Reis'in raporu doğrultusunda orta saha hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen bordo-mavililer hakkında, İtalyan basınından futbol gündemini sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Karadeniz ekibinin de milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

İtalyan kulübü Inter'i yakından takip eden FcInterNews kaynaklı haberde, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile bizzat temas kurduğu öne sürüldü. Bordo-mavililerin, otuz iki yaşındaki yıldız orta sahanın İtalyan devinde kazandığı 6.5 milyon euroluk yıllık net ücreti eksiksiz bir şekilde karşılamayı teklif ettiği ve transferi ocak ayında bitirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi. Süper Lig'in diğer devlerini geride bırakmak isteyen yönetim, bu hamleyle taraftarlarına büyük bir yıldız müjdesi vermeye hazırlanıyor.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması transferdeki dengeleri değiştiriyor. İtalyan basınında yer alan analizlerde, Milano ekibinin milli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamak istediği, oyuncunun da genel olarak İtalya'da kalmaya sıcak baktığı vurgulanıyor. Bu durum transfer masasında iki ayrı takvimi ve senaryoyu beraberinde getiriyor. Eğer ocak ayında ara transfer döneminde bir hamle yapılacaksa, Inter kulübü ile bonservis konusunda resmi bir anlaşma sağlanması şart koşuluyor.

Hakan'ın sezon sonuna kadar bekleyip mukavesini tamamlaması durumunda ise bonservis maliyeti tamamen ortadan kalkacak. Ancak bu senaryoda bordo-mavililerin, oyuncunun yüksek maaş talebi ve Süper Lig'deki diğer ezeli rakipleriyle kıyasıya bir yarışa girmesi gerekecek. Taraflardan ve kulüplerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızan bu iddialar Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karadeniz ekibinin bu dev operasyonu nasıl sonuçlandıracağı ve tecrübeli yıldızın gelecekte hangi formayı giyeceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.