Fenerbahçe, ara transfer dönemi için savunma hattını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, eski yıldızı Kim Min-Jae için harekete geçti. Alman devi Bayern Münih, Güney Koreli stoper için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, sarı-lacivertli yönetim öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren ve sezonun ilk bölümünde savunmada yaşanan basit puan kayıplarını telafi etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek kalitede bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, taraftarların sevgilisi olan Kim Min-Jae'yi yeniden kadroya katmak için düğmeye bastı. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Nathan Ake'nin yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamaması, yönetimi savunma kurgusunda yeni ve garantili bir alternatif aramaya yöneltti.

Alman basınından ve kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sarı-lacivertli kurmaylar Bayern Münih cephesiyle ilk resmi temasları kurarak oyuncunun transfer şartları hakkında detaylı bilgi aldı. Alman devi, 30 yaşındaki başarılı savunmacının takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakarken, masaya 20 milyon Euro bonservis beklentisini koydu. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği öne sürülen Güney Koreli futbolcunun, kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığı Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun bu olumlu yaklaşımı, sarı-lacivertli yönetimin elini pazarlık masasında güçlendiren en kritik detay olarak dikkat çekiyor.

Kulübün mali dengelerini ve Finansal Fair Play kriterlerini gözeterek hareket etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yüksek bonservis maliyetini tek seferde ödemek yerine daha esnek bir formül üzerinde duruyor. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'e ilk etapta zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarak bu transferi bütçeyi sarsmadan sonuçlandırmayı planlıyor. Alman ekibinin kiralama formülüne olumsuz yaklaşması durumunda ise pazarlık masasında 20 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedelinin aşağı çekilmesi ve ödemelerin uzun vadeye yayılması için yoğun bir diplomasi yürütülmesi bekleniyor.

Geçmişte Fenerbahçe formasıyla sergilediği üstün performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve Napoli üzerinden Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, Alman ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 10 resmi karşılaşmada görev aldı. Güney Koreli stoper, söz konusu mücadelelerde toplam 712 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı. Güçlü fiziği, bire bir savunmadaki başarısı ve oyun kurma becerisiyle tanınan deneyimli savunmacının Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri de 20 milyon Euro seviyesinde gösterilen yıldız oyuncunun, ara transfer döneminde yeniden çubuklu formayı giyip giymeyeceği futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor.